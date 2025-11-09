«Βόμβα» Τσούκαλη για Βορίζια! «Βλέπει» αρχαιοκαπηλία και όχι βεντέτα πίσω από το μακελειό

Μιλώντας στο Action 24, τόνισε ότι «η υπόθεση φέρει στοιχεία αρχαιοκαπηλίας» και πιθανότατα δεν συνδέεται με βεντέτα, όπως αρχικά είχε εκτιμηθεί. Ο κ. Τσούκαλης, ειδικότερα, μιλώντας στο Action 24, έκανε λόγο για αρχαιοκαπηλία, που βρίσκεται πίσω από το μακελειό και αναφέρθηκε στο γεγονός ότι στις 23 Απριλίου 2025, στο Ηράκλειο είχαν συλληφθεί έξι άτομα για συμμετοχή σε κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας, το οποίο είχε διασυνδέσεις σε ορεινές περιοχές της Κρήτης.

Παράλληλα, ο Σταύρος Μπαλάσκας, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, αποκάλυψε ότι τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στη συμπλοκή δεν έχουν ακόμα εντοπιστεί. «Το πιο πιθανό είναι πως τα όπλα έχουν φορτωθεί σε πλοίο και έχουν πεταχτεί στο Λιβυκό Πέλαγος» σημείωσε χαρακτηριστικά, μιλώντας στο Mega.

Βορίζια: Κοντά στην εξιχνίαση της πυροδότησης της βόμβας

Οι Αρχές είναι πολύ κοντά στον εντοπισμό του δράστη που έβαλε βόμβα στα Βορίζια και πυροδότησε το μακελειό στο χωριό Συγκεκριμένα, βρίσκονται πολύ κοντά στο δράστη που πυροδότησε τον εκρηκτικό μηχανισμό , ανάβοντας έτσι το… φυτίλι για τα φονικά που ακολούθησαν. Eνα ύποπτο εύρημα που εντοπίσθηκε μέσα σε σπηλιά εξετάζεται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Σύμφωνα με το Star πρόκειται για μία μπαταρία, που παραπέμπει σε κατασκευή εκρηκτικού μηχανισμού και εντοπίσθηκε μέσα στη σπηλιά μέλους της οικογένειας του 39χρονου θύματος και εξετάζεται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Επίσης, τα κινητά που βρέθηκαν μέσα στις φυλακές Αλικαρνασσού θεωρούν οι αστυνομικοί ότι θα οδηγήσουν σε απαντήσεις για τον ηθικό αυτουργό της έκρηξης.

Oι αστυνομικοί του «ελληνικού FBI» σαρώνουν όλα τα κινητά που βρίσκονταν τη νύχτα της έκρηξης γύρω από το σπίτι των Φραγκιαδακήδων. Οι κεραίες της κινητής τηλεφωνίας θα δώσουν απαντήσεις για το ποιος βρισκόταν λίγο πριν τις 10:30 γύρω από το σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδακήδων που εξερράγη ο εκρηκτικός μηχανισμός.

Όπως καταγγέλλει στο Star η αδελφή του 39χρονου που έπεσε νεκρός στο μακελειό, αμέσως μετά την έκρηξη του σπιτιού το δικό της σπίτι δέχθηκε καταιγισμό πυροβολισμών στην τοιχοποιία είναι εμφανή τα σημάδια που άφησαν οι σφαίρες.

Η γκάφα των εμπλεκομένων

Όσοι έχουν όπλα στην κατοχή τους προφανώς κύριο μέλημά τους ήταν να τα εξαφανίσουν μετά το μακελειό, ωστόσο υπέπεσαν σε ένα πολύ μεγάλο λάθος, το οποίο ενδέχεται να αποδειχθεί κομβικό για την αστυνομική επιχείρηση, καθώς τα άτομα που έκρυβαν τα όπλα είχαν μαζί τους τα κινητά τους τηλέφωνα.

Οι αστυνομικοί ποντάρουν στο γεγονός ότι σε αυτές τις περιοχές τα όπλα δεν καταστρέφονται όπως σε άλλες εγκληματικές ενέργειες, αφού στην Κρήτη τα όπλα έχουν αξία. Όλοι οι εμπλεκόμενοι είχαν μαζί τους τα κινητά τους. Πέραν από τους συλληφθέντες, εξετάζονται τα κινητά και άλλων ατόμων, τα οποία ενδεχομένως να συμμετείχαν στον «καθαρισμό» των πειστηρίων.

Ζωοκλοπές: Από τα 18 άτομα που κατηγορούνται, τα 13 είναι από τη μία οικογένεια

Ο άνδρας με το παρατσούκλι «Κούνελος» φέρεται ότι είναι ο κουμανταδόρος της οικογένειας των Καργάκηδων. Βρίσκεται στις φυλακές Αλικαρνασσού, καθώς κατηγορείται για μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις ζωοκλοπών που εξιχνιάσθηκαν στην περιοχή.

Οι ζωοκλέφτες τρομοκρατούσαν τα θύματά τους

Τα στελέχη της ασφάλειας Ρεθύμνου διαπίστωσαν από την έρευνά τους ότι οι ζωοκλέφτες τρομοκρατούσαν τα θύματά τους. Οι περισσότεροι βοσκοί είχαν πέσει θύματα ξυλοδαρμού και εκβιασμών για να μην πάνε στην αστυνομία και καταγγείλουν τις κλοπές των ζώων τους.

