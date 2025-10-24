«Βόμβα» στο NBA με υπόθεση παράνομου στοιχηματισμού - Επιχείρηση «σκούπα» με 31 συλλήψεις από το FBI

Τον ασκό του Αιόλου φαίνεται ότι άνοιξε η σύλληψη του προπονητή των Πόρτλαντ Μπλέιζερς, Τσάνσι Μπίλαπς και του γκαρντ των Μαϊάμι Χιτ, Τέρι Ροζίερ, για μία μεγάλη υπόθεση παράνομου στοιχηματισμού στις ΗΠΑ, που εμπλέκει τη μαφία με το NBA.

Οι κατηγορίες για παίκτες που συμμετέχουν σε παράνομο στοιχηματισμό στο NBA είχαν αυξηθεί τον τελευταίο καιρό, με τον πρώην συμπαίκτη του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Μαλίκ Μπίσλι να βρίσκεται πρόσφατα στο “στόχαστρο”, αλλά να βγαίνει… αθώος από τους σχετικούς ελέγχους.

Η νέα “βόμβα” ήρθε όμως μέσω μιας μεγάλης έρευνας του FBI, η οποία και οδήγησε σε σειρά συλλήψεων, μεταξύ των οποίων και κορυφαία ονόματα του πρωταθλήματος, όπως ο Μπίλαπς και ο Ροζίερ.

Ο διευθυντής του FBI, Ρίκι Πατέλ προχώρησε μάλιστα σε επίσημες ανακοινώσεις για την υπόθεση, συνδέοντας τις συλλήψεις των δύο διάσημων προσωπικοτήτων του NBA, αλλά και του πρώην παίκτη, Ντέμιαν Τζόουνς, ακόμη και με την Cosa Nostra.

Το FBI ανακοίνωσε 31 συλλήψεις για απάτες και ξέπλυμα χρήματος

«Σήμερα είμαστε εδώ στη Νέα Υόρκη για να ανακοινώσουμε μια ιστορική σύλληψη εγκληματικής οργάνωσης που απλώνεται τόσο στο NBA, όσο και την Cosa Nostra. Όπως ξέρετε, άτομα όπως ο Τσόνσι Μπίλαπς, ο Ντέμιαν Τζόουνς και ο Τέρι Ροζίερ συνελήφθησαν σήμερα. Αυτό που δεν γνωρίζετε είναι ότι πρόκειται για παράνομη δραστηριότητα τζόγου και χειραγώγησης αθλητικών αγώνων που κρατάει εδώ και πολλά χρόνια.

Το FBI προχώρησε στις συλλήψεις 31 ατόμων σε 11 διαφορετικές πολιτείες και η επιχείρηση συνεχίζεται. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν τα εμπλεκόμενα μέλη, είναι οικονομική απάτη, ξέπλυμα χρήματος, εκβιασμός, κλοπές, παράνομος στοιχηματισμός. Το FBI δεν αφήσει χώρο σε κανέναν εγκληματία σε αυτή τη χώρα. Η εν λόγω απάτη είναι εξωφρενική. Δεν πρόκειται για χιλιάδες ή εκατομμύρια δολάρια, αλλά για εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια».

Παιχνίδι των Μιλγουόκι Μπακς στη λίστα των υπόπτων

Το FBI ανακοίνωσε και μία σειρά από παιχνίδια που εξετάζονται για παράνομο στοιχηματισμό και ανάμεσά τους βρίσκεται και ένα των Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Από την περίοδο που ο Μαλίκ Μπίσλι αγωνιζόταν στην ομάδα των Μιλγουόκι Μπακς, υπήρξαν διάφορα παιχνίδια των “ελαφιών” που βρέθηκαν στο “στόχαστρο” για πιθανή απάτη, αλλά αυτή τη φορά υπάρχει και συγκεκριμένη ενημέρωση από το FBI. Η ομοσπονδιακή αστυνομία των ΗΠΑ ανέδειξε ως ύποπτα, 7 παιχνίδια του NBA από τη διετία 2023-24, ανάμεσα στα οποία και ένα Λέικερς – Μπακς .

Η λίστα του FBI με τα ύποπτα παιχνίδια

9 Φεβρουαρίου 2023: Λέικερς – Μπακς

23 Μαρτίου 2023: Χόρνετς – Πέλικανς

24 Μαρτίου 2023: Μπλέιζερς- Μπουλς

6 Απριλίου 2023: Μάτζικ-Καβαλίερς

15 Ιανουαρίου 2024: Λέικερς – Θάντερ

26 Ιανουαρίου 2024: Ράπτορς- Κλίπερς

20 Μαρτίου 2024: Ράπτορς – Κινγκς

Ποια είναι η Cosa Nostra

Η Cosa Nostra αναφέρεται σε μία μεγάλη ομάδα ιταλοαμερικανικών εγκληματικών “οικογενειών”, γνωστών επίσης ως η μαφία ή το οργανωμένο έγκλημα. Αν και η μαφία δεν έχει πλέον την ισχυρή εθνική παρουσία και επιρροή που είχε κάποτε, εξακολουθεί να θεωρείται σημαντική απειλή για την περιοχή της μητροπολιτικής Νέας Υόρκης, τη Νέα Αγγλία, τη Φιλαδέλφεια, το Σικάγο και το Ντιτρόιτ, σύμφωνα με το FBI.

Στη Νέα Υόρκη υπάρχουν πέντε μεγάλες ιταλοαμερικανικές “οικογένειες” που κυριαρχούν στο οργανωμένο έγκλημα, οι Bonanno, Columbo, Gambino, Genovese και Luchese. Το FBI προσπαθεί σταθερά εδώ και πολλά χρόνια να τις “διαλύσει”, συνδέοντάς τες με συγκεκριμένα εγκλήματα και ένα από αυτά φαίνεται ότι αφορά και τον παράνομο στοιχηματισμό στο NBA.

