Βόλτα στην Αρέντα Ευρυτανίας και στις κορυφές του όρους Παναιτωλικού

Μια βόλτα στην Αρέντα Ευρυτανίας (Δροσοπηγή), που απέχει 34 χιλιόμετρα από το Αγρίνιο και συγκαταλέγεται στους υψηλότερους οικισμούς της Ελλάδας, στα 1600μ υψόμετρο.

Η βόλτα επεκτάθηκε και στα γειτονικά μαγευτικά οροπέδια που σχηματίζονται από τις κορυφές της οροσειράς του όρους Παναιτωλικού , παρέα με τον Κώστα και τον Άργο.

Επίγεια και κυρίως εναέρια παρουσίαση που πρώτη φορά εκτείνεται σε τέτοιο εύρος έκτασης, εώς και 4 χιλιόμετρα μακρυά του οικισμού. Ένα καθαρό παρθένο αλπικό τοπίο, δίχως ανθρώπινες παρεμβάσεις με βιομηχανικές ανεμογεννήτριες να το αλλοιώνουν. Απολαύστε.

Δείτε το βίντεο του KDrone Hellas:

Επιμέλεια βίντεο: Κωσταρέλλος Βασίλης