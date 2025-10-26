Κυριακή, 26 Οκτωβρίου, 2025
ΑΚΟΥΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ
Home ΑιτωλοακαρνανίαΝαυπακτος
ΝαυπακτοςΚοινωνικά Νέα

Βόλτα στα παζάρια της Ναυπάκτου οι επίσημοι μετά τη λιτάνευση της Εικόνας του Αγίου Δημητρίου

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail
A+A-
Διαγραφή

Βόλτα στα παζάρια της Ναυπάκτου έκαναν οι επίσημοι μετά τη Θεία Λειτουργία και τη λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της πόλης. Μέσα σε εορταστικό κλίμα, οι επισημοι είχαν την ευκαιρία να περπατήσουν στο παζάρι ανταλλάξουν ευχές και να συνομιλήσουν με μικροπωλητές και πολίτες.

Η Ναύπακτος τιμά τον πολιούχο της Άγιο Δημήτριο και γιορτάζει την 28η Οκτωβρίου

Το Nafpaktia News ήταν εκεί και σας παρουσιάζει βίντεο με δηλώσεις τόσο των επισήμων όσο και των μικροπωλητών, που μιλούν για τη σημασία της ημέρας, την κίνηση στην αγορά και το εορταστικό κλίμα που επικράτησε στην πόλη

Βόλτα στα παζάρια της Ναυπάκτου οι επίσημοι μετά τη λιτάνευση της Εικόνας του Αγίου Δημητρίου Βόλτα στα παζάρια της Ναυπάκτου οι επίσημοι μετά τη λιτάνευση της Εικόνας του Αγίου Δημητρίου Βόλτα στα παζάρια της Ναυπάκτου οι επίσημοι μετά τη λιτάνευση της Εικόνας του Αγίου Δημητρίου Βόλτα στα παζάρια της Ναυπάκτου οι επίσημοι μετά τη λιτάνευση της Εικόνας του Αγίου Δημητρίου Βόλτα στα παζάρια της Ναυπάκτου οι επίσημοι μετά τη λιτάνευση της Εικόνας του Αγίου Δημητρίου

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Δύτες βούτηξαν στο δίαυλο του Μεσολογγίου για να καταγράψουν απομεινάρια ναυαγίων από τον...

Ναύπακτος: Τον πολιούχο της Άγιο Δημήτριο γιόρτασε με ευλάβεια η πόλη (εικόνες)

Κορωπί: Αποσωληνώθηκε η 40χρονη – Παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση

Η Ελλάδα αποχαιρετά σήμερα τον Διονύση Σαββόπουλο – Στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης η...

25 Οκτωβρίου τιμάται η μνήμη της Αγίας Ταβιθά

Δήμος Ξηρομέρου: Πώς να παρακολουθήσετε ζωντανά την τακτική συνεδρίαση της 27ης Οκτωβρίου

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.