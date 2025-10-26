Βόλτα στα παζάρια της Ναυπάκτου οι επίσημοι μετά τη λιτάνευση της Εικόνας του Αγίου Δημητρίου

Βόλτα στα παζάρια της Ναυπάκτου έκαναν οι επίσημοι μετά τη Θεία Λειτουργία και τη λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της πόλης. Μέσα σε εορταστικό κλίμα, οι επισημοι είχαν την ευκαιρία να περπατήσουν στο παζάρι ανταλλάξουν ευχές και να συνομιλήσουν με μικροπωλητές και πολίτες.

Η Ναύπακτος τιμά τον πολιούχο της Άγιο Δημήτριο και γιορτάζει την 28η Οκτωβρίου

Το Nafpaktia News ήταν εκεί και σας παρουσιάζει βίντεο με δηλώσεις τόσο των επισήμων όσο και των μικροπωλητών, που μιλούν για τη σημασία της ημέρας, την κίνηση στην αγορά και το εορταστικό κλίμα που επικράτησε στην πόλη