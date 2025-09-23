Βόλος: Βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις έδειξε η νεκροψία του 21χρονου Ιάσονα

Βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στη νεκροψία του 21χρονου φοιτητή Ιάσονα Ποπώλη από τον Βόλο, που βρήκε τον θάνατο τα ξημερώματα, πέφτοντας από την ταράτσα πολυκατοικίας.

Αυτό προκύπτει από το πόρισμα της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λάρισας, σύμφωνα με το, gegonota.news. Τη δική τους αυτοψία έκαναν το πρωί στην ταράτσα οι αστυνομικοί που κλήθηκαν να φωτίσουν τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Οι γονείς του θύματος παραμένουν συντετριμμένοι. Ενημερώθηκαν τηλεφωνικά για το δυστύχημα και έσπευσαν στο νοσοκομείο.

Οι έρευνες για το δυστύχημα συνεχίζονται, οι γονείς, οι συγγενείς και οι φίλοι του θύματος παραμένουν απαρηγόρητοι. Αύριο, Τετάρτη στις 5 το απόγευμα θα γίνει η κηδεία του άτυχου 21χρονου. Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, τα χρήματα να δοθούν στη ‹‹ΦΛΟΓΑ››.

Σε δύο ημέρες θα έφευγε για Αθήνα

Ο 21χρονος ήταν φοιτητής στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) Αθηνών και σε δύο μέρες θα έφευγε για Αθήνα προκειμένου να συνεχίσει την εξεταστική του.

Το δυστύχημα έγινε τα ξημερώματα στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια, στην συμβολή των οδών Ιωλκού και Μαγνήτων. Ο 21χρονος βρισκόταν με έναν φίλο του στην ταράτσα και άκουγαν μουσική. Γείτονες που ενοχλήθηκαν τους φώναξαν να σταματήσουν και τα δυο παιδιά έτρεξαν να απομακρυνθούν. Τότε ο 21χρονος πάτησε σε επιφάνεια πλέξιγκλας που κάλυπτε τον φωταγωγό, το υλικό έσπασε και ο Ιάσονας έπεσε στο κενό από τον 4ο όροφο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Επί 40 λεπτά μετά το δυστύχημα οι φίλοι του τον αναζητούσαν στο τηλέφωνο. Μη μπορώντας να τον βρουν στην πολυκατοικία ανέβηκαν ξανά στην ταράτσα, είδαν το σπασμένο πλέξιγκλας και συνειδητοποίησαν τι είχε συμβεί.