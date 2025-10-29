Βόλος: Συγκλονίζει ο παππούς του βρέφους που σκοτώθηκε σε δυστύχημα το 2023 – «Ζητώ μια δίκαιη δίκη»

Στις δικαστικές αίθουσες επιστρέφει δύο χρόνια, η υπόθεση για το δυστύχημα που συγκλόνισε τον Βόλο το 2023, με τον παππού του αδικοχαμένου βρέφους να μιλά με πόνο και να ζητά δικαιοσύνη.

Ο 35χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας παρέσυρε τότε έναν ηλικιωμένο που κρατούσε στην αγκαλιά του το 4 μηνών εγγόνι του, το οποίο εκσφενδονίστηκε στο οδόστρωμα και βρήκε τραγικό θάνατο.

Στο δικαστήριο παρουσιάστηκε νέα τεχνική έκθεση, σύμφωνα με την οποία ο οδηγός «δεν έτρεχε». Ωστόσο, όπως τόνισε ο δικηγόρος της οικογένειας, Γιάννης Μαρακάκης, ο πραγματογνώμονας του οποίου εμφανιζόταν το όνομα, δήλωσε στην Εισαγγελία ότι δεν γνώριζε τίποτα για την υπόθεση και δεν υπέγραψε καμία σχετική γνωμάτευση.

Η μαρτυρία που ραγίζει καρδιές

Ο παππούς του βρέφους, ο άνθρωπος που το κρατούσε στα χέρια του τη στιγμή του δυστυχήματος, μίλησε με συγκλονιστικά λόγια για την απώλειά του.

«Ο τελευταίος που το κρατούσα αγκαλιά ήμουν εγώ. Ένα αυτοκίνητο κοντοστάθηκε να περάσω και τότε βγαίνει μια μηχανή. Σφίγγω το μωρό και από εκεί δεν θυμάμαι τίποτα… Με χτύπησε, σηκώθηκα και το έψαχνα. Μετά ήμουν στα χαμένα», είπε με τρεμάμενη φωνή.

«Όλοι οι παππούδες παίρνουν ρούχα στα εγγόνια τους. Εγώ τι παίρνω; Ένα κεράκι και πάω και κάθομαι στο μνήμα. Πρέπει να κρατηθώ για τον γιο μου. Ζητάω μια δίκαιη δίκη. Για μένα φταίει», πρόσθεσε.

Αγώνας για δικαιοσύνη

Η οικογένεια, που από τότε παλεύει να σταθεί όρθια, ζητά από τη Δικαιοσύνη να αποδοθούν ευθύνες. Σύμφωνα με τις καταθέσεις, ο οδηγός κινούνταν με ταχύτητα 104 χλμ./ώρα και βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ τη στιγμή του δυστυχήματος.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αγανάκτηση στην τοπική κοινωνία του Βόλου, ενώ οι συγγενείς του βρέφους δηλώνουν αποφασισμένοι να φτάσουν μέχρι τέλους, ζητώντας να μην υπάρξει «καμία συγκάλυψη».

Πηγή: parapolitika.gr