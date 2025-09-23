Βόλος: Νεκρός 20χρονος φοιτητής που έπεσε από φωταγωγό

Βόλος: Νεκρός 20χρονος φοιτητής που έπεσε από φωταγωγό

Ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει τον Βόλο. Ένας 20χρονος φοιτητής μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Βόλου μετά από πτώση σε φωταγωγό πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με το thenewspaper.gr ο 20χρονος, που σπούδαζε στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) Αθηνών, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στον φωταγωγό, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών στο «Αχιλλοπούλειο», η κατάστασή του ήταν μη αναστρέψιμη.

Συγκλονιστικές εικόνες εκτυλίχθηκαν στο Νοσοκομείο, με τους γονείς του να καταρρέουν στο άκουσμα της τραγικής είδησης.

Τα ακριβή αίτια της πτώσης διερευνώνται από την Αστυνομία, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το μοιραίο.

in.gr

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Εφιάλτης για 15χρονο στη Θεσσαλονίκη: Κουκουλοφόροι τον απήγαγαν, τον χτύπησαν και του ζήτησαν 10.000 ευρώ

Εφιάλτης για 15χρονο στη Θεσσαλονίκη: Κουκουλοφόροι τον απήγαγαν, τον χτύπησαν και του ζήτησαν 10.000 ευρώ

Τον άρπαξαν την ώρα που περπατούσε για το σχολείο του. Στιγμές τρόμου έζησε το πρωί της Δευτέρας ένας 15χρονος στην περιοχή της Βόλβης, στη Θεσσαλονίκη. Ο ανήλικος έπεσε θύμα αρπαγής, ξυλοδαρμού και ληστείας από δύο άτομα την ώρα μάλιστα που πήγαινε στο σχολείο του.

23 Σεπ 2025

Ετικέτες: Βολος, ΦΟΙΤΗΤΗΣ, ΦΩΤΑΓΩΓΟΣ

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;