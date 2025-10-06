Βόλος: Μαθητές κλείδωσαν το σχολείο για να κάνουν κατάληψη και… μαζί μία εκπαιδευτικό

Απρόσμενη κατάληξη είχε η προσπάθεια μαθητών στον Βόλο να κλειδώσουν με λουκέτα το σχολείο τους, προκειμένου να συνεχίσουν την κατάληψη, αφού εντός του κτιρίου βρισκόταν και μία εκπαιδευτικός, η οποία βρέθηκε ξαφνικά εγκλωβισμένη στο σχολικό συγκρότημα.

Μάλιστα, χρειάστηκε να επέμβουν η αστυνομία και η πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό της καθηγήτριας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Ταχυδρόμου», όλα συνέβησαν το βράδυ της Κυριακής στο συγκρότημα του πρώην Πολυκλαδικού Ν. Ιωνίας. Οι μαθητές του 2ου ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας βρίσκονται από την περασμένη Παρασκευή σε κατάληψη του σχολείου τους, διαμαρτυρόμενοι για προβλήματα στο κτίριο και στις πόρτες, αλλά και για το γεγονός ότι την προηγούμενη εβδομάδα η διεύθυνση αρνήθηκε να ανάψει καλοριφέρ για να… στεγνώσουν τις μπλούζες τους που είχαν βραχεί.

Πώς απεγκλωβίστηκε η εκπαιδευτικός

Μαθητές δήλωσαν την πρόθεσή τους να προχωρήσουν σε τετράμηνη κατάληψη και χθες το βράδυ, πήγαν στο σχολείο για να κλειδώσουν με λουκέτα ώστε σήμερα το πρωί, να μην υπάρχει πρόσβαση στο κτίριο. Όπως φαίνεται, όμως, δεν αντιλήφθηκαν ότι στο σχολικό συγκρότημα, στο οποίο φιλοξενούνται και άλλες σχολικές μονάδες, υπήρχε άτομο που δούλευε.

Ήταν η γραμματέας της ΑΣΠΑΙΤΕ Βόλου, η οποία βρισκόταν στο γραφείο της για να προετοιμάσει την έναρξη των μαθημάτων. Φαίνεται ότι οι μαθητές είτε δεν πρόσεξαν τα φώτα του γραφείου στο κτίριο, είτε δεν έδωσαν σημασία.

Όταν τελείωσε τη δουλειά της, η εκπαιδευτικός επιχείρησε να φύγει. Προς έκπληξή της όμως διαπίστωσε ότι στην εξώπορτα υπήρχε κλειδωμένο και δεύτερο λουκέτο, για το οποίο η ίδια δεν είχε κλειδί. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η εκπαιδευτικός τρομοκρατήθηκε, καθώς η ώρα ήταν 10 το βράδυ και η ίδια μπορούσε να βγει από το κτίριο, μόνο πηδώντας τα κάγκελα της εξώπορτας.

Άμεσα επικοινώνησε με τον διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, Σωκράτη Σαβελίδη και τον ενημέρωσε για τα καθέκαστα. Επί τόπου, στις 22:39, κλήθηκε αστυνομία ενώ ζητήθηκε συνδρομή της πυροσβεστικής υπηρεσίας Βόλου, η οποία έσπασε το λουκέτο και με μέριμνα της διεύθυνσης άλλαξε και μπήκε νέα κλειδαριά.

Το περιστατικό διερευνάται από τη Διεύθυνση του σχολείου, που και σήμερα είναι σε κατάληψη, αλλά και από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας.

enikos.gr