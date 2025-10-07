Βόλος: Κτηνοτρόφος απείλησε ότι θα αυτοκτονήσει επειδή έσφαξαν το κοπάδι του λόγω ευλογιάς - Εξαφανίστηκε και τον αναζητούν

Εξαφανισμένος ένας κτηνοτρόφος στον Βόλο, ο οποίος απείλησε ότι θα αυτοκτονήσει όταν τον ενημέρωσαν, ότι πρέπει να σφάξει το κοπάδι του λόγω κρούσματος της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

 

Ο 53χρονος που διαθέτει κτηνοτροφική μονάδα στην Α’ ΒΙΠΕ Βόλου, φαίνεται πως δεν άντεξε ψυχολογικά την απόφαση για τη σφαγή του κοπαδιού του καθώς θα τον κατέστρεφε οικονομικά. Όταν έμαθε για το κρούσμα, ξεκίνησε να ουρλιάζει απελπισμένα λέγοντας πως δεν θέλει άλλο τη ζωή του.

Επικράτησε μεγάλη αναστάτωση και πανικός σημαίνοντας συναγερμό στις αστυνομικές αρχές.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά το επεισόδιο απελπισίας ο 53χρονος εξαφανίστηκε. Αποχώρησε από τη μονάδα του κακήν κακώς και αυτή τη στιγμή γίνονται έρευνες για τον εντοπισμό του από την οικογένειά του και την αστυνομία.

Ηταν σε κατάσταση πανικού και εκτός ελέγχου όταν απομακρύνθηκε από τη μονάδα του ο 53χρονος, με την οικογένειά του να περνά αυτή τη στιγμή στιγμές απερίγραπτης αγωνίας, φοβούμενη μήπως προχωρήσει σε απονενοημένο διάβημα.

