Βόλος: Γυναίκα στα λευκά σε παράξενο τελετουργικό μπαίνει μέσα στη θάλασσα του Παγασητικού

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε σε παραλία του Βόλου, με βίντεο να δείχνει νεαρή γυναίκα ντυμένη ολόλευκα μπαίνει μέσα στη θάλασσα του Παγασητικού.

Το εντυπωσιακό βίντεο που καταγράφηκε στην παραλία Μαλακίου στο Πήλιο έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες ώρες, προκαλώντας πλήθος σχολίων. Στο βίντεο εμφανίζεται μια νεαρή κοπέλα ντυμένη ολόλευκα να μπαίνει μέσα στη θάλασσα του Παγασητικού, παραμένοντας ακίνητη σε στάση διαλογισμού. Οι κινήσεις της είναι ελεγχόμενες, ενώ φαίνεται να συνδέεται με τον χώρο και το φυσικό περιβάλλον γύρω της.

Σύμφωνα με χρήστες που σχολιάζουν το περιστατικό στα κοινωνικά δίκτυα, η συγκεκριμένη εικόνα δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός. Αναφέρουν ότι η νεαρή γυναίκα εμφανίζεται συχνά στο ίδιο σημείο, κυρίως τις πρωινές ώρες, πραγματοποιώντας παρόμοιες στιγμές σιωπής και διαλογισμού μέσα στη θάλασσα, τραβώντας κάθε φορά τα βλέμματα των περαστικών.

Το βίντεο συνεχίζει να διαδίδεται με ταχύτητα στα social media, με χιλιάδες προβολές και ποικίλα σχόλια, ενώ δεν έχει γίνει γνωστή η ταυτότητα της κοπέλας.

