Βόλος: Εργαζόμενος έστειλε 40χρονη συνάδελφο στο νοσοκομείο - «Θα τους σκοτώσω»

Μια παραίτηση κατέληξε με 40χρονη στο νοσοκομείο, όταν της επιτέθηκε ο 25χρονος συνάδελφός της, οδηγώντας στην καταδίκη του εργαζόμενου σε ποινή φυλάκισης.

Ένταση ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (21/9) σε καφετέρια του Βόλου, όταν 25χρονος εργαζόμενος ανακοίνωσε την παραίτησή του και ζήτησε τα δεδουλευμένα του.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, μετά από λογομαχία με τον εργοδότη του, ο νεαρός επιτέθηκε σε 40χρονη συνάδελφό του, χτυπώντας την στον αυχένα. Η γυναίκα κατέρρευσε ημιλιπόθυμη και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι δέχτηκε πρώτος επίθεση από τον εργοδότη.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν ο 25χρονος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό τμήμα. Οι αστυνομικοί κατέθεσαν ότι έβριζε, απειλούσε πως «θα τους σκοτώσει» και αρνιόταν να δώσει στοιχεία, ενώ ο ίδιος υποστήριξε ότι προκλήθηκε από αστυνομικό.

Σύμφωνα με το gegonotanews.gr, στο Αυτόφωρο, η συνάδελφος και άλλοι εργαζόμενοι τον περιέγραψαν «εκτός εαυτού», ενώ η υπεράσπιση παρουσίασε μάρτυρα που μίλησε για τον χαρακτήρα και την εθελοντική δράση του.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου τον έκρινε ένοχο για σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση εις βάρος της συναδέλφου, καθώς και για βία και απείθεια κατά αστυνομικών. Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 16 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ την ημέρα, με την έφεση να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.