Βόλος: Απείλησε να σκοτώσει τη σύζυγό του γιατί δεν άνοιξε το καπάκι του σαμπουάν

Ένα απίστευτο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας έλαβε χώρα στον Βόλο, όταν ο 43χρονος, απείλησε ότι θα σκοτώσει την 46χρονη σύζυγό του, επειδή δεν του άνοιξε το καπάκι του σαμπουάν.

Το περιστατικό συνέβη στις 8 το απόγευμα της Κυριακής (7.9.25), στο σπίτι του ζευγαριού, στον Βόλο. Το ζευγάρι είχε μόλις επιστρέψει από μία απογευματινή βόλτα και ο 43χρονος θέλησε να καθαρίσει τον σκύλο τους που βρισκόταν στην αυλή. Ζήτησε από την σύζυγό του να φέρει το σαμπουάν του σκύλου και η 46χρονη έκανε το… “τραγικό λάθος”, να του το δώσει χωρίς πρώτα να έχει ανοίξει το καπάκι. Το αποτέλεσμα ήταν, ο σύζυγός της να ξεσπάσει σε φωνές και χυδαίες βρισιές.

Μην αντέχοντας άλλο να ακούει τον σύζυγό της να την βρίζει, έφυγε από την αυλή και κάθηκε στο σαλόνι, μαζί με την ανήλικη κόρη της. Ο 43χρονος την ακολούθησε και συνέχισε να βρίζει. Το ανήλικο κοριτσάκι άρχισε να τρέμει από τον φόβο του και η μητέρα του, τρομοκρατημένη, αποφάσισε να πάρει την κόρη της και να φύγουν από το σπίτι.

Εκείνη την στιγμή, αντιλαμβανόμενος τι είχε στο νου της η σύζυγος του, την απείλησε πως αν τον αφήσει θα την σκοτώσει, κάνοντας μάλιστα την χαρακτηριστική κίνηση με το δάχτυλο κατά μήκος του λαιμού του.

Λίγες στιγμές αργότερα, ο 43χρονος μετέβη στην κουζίνα και η 46χρονη, μαζί με την ανήλικη κόρη της, βρήκε ευκαιρία να φύγει από το σπίτι και να καλέσει την αστυνομία. Σε ελάχιστα λεπτά, ο 43χρονος είχε συλληφθεί για την πράξη της ενδοοικογενειακής απειλής, τελεσθείσα ενώπιον ανηλίκου, περνώντας το βράδυ στο κρατητήριο.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε σήμερα το μεσημέρι ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, όπου και ισχυρίστηκε πως νευρίασε “χωρίς λόγο”, ενώ αρνήθηκε πως απείλησε ότι θα την σκοτώσει ή ότι προέβη στην χαρακτηριστική απειλητική κίνηση. Ο ίδιος κατέθεσε ότι σκοπεύει να πάρει διαζύγιο γιατί “δεν τα βρίσκουν” και δεν τον πειράζει να του επιβληθούν περιοριστικά μέτρα καθώς ούτως ή άλλως, όπως ισχυρίζεται, δεν πρόκειται να την ενοχλήσει.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο, καταδικάζοντάς τον σε ποινή φυλάκισης 2 ετών, από τα οποία θα εκτίσει τους 3 μήνες στην φυλακή και θα ανασταλούν οι υπόλοιποι, με την έφεση να μην διατηρεί το ανασταλτικό της αποτέλεσμα.

Ως παρεπόμενες ποινές, διατάχθηκε η απαγόρευση προσέγγισης της συζύγου του σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και η οποιαδήποτε επικοινωνία, με όποιο τρόπο, με εκείνη.

Πηγή: gegonota.news