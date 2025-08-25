Βόλος: Αμετανόητος στον ανακριτή ο 40χρονος - Κατεπείγουσα έρευνα για την επιμέλεια των παιδιών

Αμετανόητος στον ανακριτή ο 40χρονος,από τον Βόλο που σκότωσε την γυναίκα του, μητέρα τεσσάρων παιδιών. Την ίδια ώρα πραγματοποιείται κατεπείγουσα έρευνα για την επιμέλεια των παιδιών

Αύριο, Τρίτη 26 Αυγούστου, αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί για τη δολοφονία της 36χρονης συζύγου του ο 40χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος της 36χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών στον Βόλο που συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου μετά από το στυγερό έγκλημα.

Αξίζει να σημειωθεί πως το πρωί της Κυριακής εμφανίστηκε στον εισαγγελέα, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για αύριο στις 10:00 το πρωί, ενώ διώκεται για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά θύματος ενδιοικογενειακής βίας.

Την ίδια ώρα ο συζυγοκτόνος δήλωσε αμετανόητος με τα πρώτα λόγια, που φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, που τον συνέλαβαν σ’ ένα εγκαταλελειμμένο οικόπεδο, 200 μέτρα από το σπίτι του να είναι «καλά της έκανα… Αυτό της άξιζε. Με απατούσε».

Στο μεταξύ, δόθηκε παραγγελία από την εισαγγελία να γίνει κατεπείγουσα και κατά προτεραιότητα κοινωνική έρευνα από το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Βόλου για τα ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, προκειμένου να διαπιστωθεί εντός της εβδομάδας πού θα ανατεθεί η επιμέλειά τους.

Οργή από την ενήλικη κόρη του δράστη

«Έχει πεθάνει και αυτός, όπως και η μητέρα μου», φέρεται να είπε σε δημοσιογράφους εφημερίδας του Βόλου, η ενήλικη κόρη του δράστη. Δήλωσε, πως νιώθει οργή γι’ αυτό που έκανε ο πατέρας της, ότι θέλει να τον συναντήσει και να του πει: «Ντροπή σου».

Σύμφωνα με μαρτυρίες περιοίκων επρόκειτο για μία προβληματική οικογένεια, με διαρκείς εντάσεις, ωστόσο, δεν είχε καταγγελθεί στις Αρχές μέχρι και την ημέρα της δολοφονίας, κανένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

«Τη βίαζε και την άφηνε έγκυο»

Η αδελφή της 36χρονης μίλησε για την κακοποίηση που βίωνε το θύμα μέσα στον γάμο της. Όπως αποκάλυψε, η γυναίκα υπέμενε σωματική και σεξουαλική βία, με τον σύζυγό της να τη βιάζει και να την αφήνει έγκυο, προκειμένου να την κρατά δέσμια.

«Πήγαινε και έκανε εκτρώσεις συχνά», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι ο 40χρονος την απειλούσε πως «αν τον χώριζε, θα έκανε χειρότερα».

Σύμφωνα με την ίδια, το ζευγάρι γνωρίστηκε από νεαρή ηλικία. Ωστόσο, η συμπεριφορά του άνδρα άλλαξε δραματικά όταν απέκτησαν παιδιά. «Αυτός όταν έκανε τα παιδιά, άλλαξε. Έγινε κακοποιητικός, τη χτυπούσε» ανέφερε η αδερφή της 36χρονης μιλώντας στον Alpha.

«Την άφηνε επίτηδες έγκυο. Την βίαζε δηλαδή για να μην τον χωρίσει. Πήγαινε και έκανε έκτρωση συχνά», υποστήριξε,

«Την απειλούσε ότι αν τον χωρίσει θα της κάνει χειρότερα, ακόμα και στα παιδιά του. Τα χτυπούσε», είπε.

«Η αδελφή μου ερωτεύτηκε αυτό το κάθαρμα από μικρή ηλικία. Αυτός όταν έκανε τα παιδιά άλλαξε, έγινε κακοποιητικός και την χτυπούσε. Έλεγε στα παιδιά “εσείς μην ανακατεύεστε, κλείστε το στόμα σας” και την χτυπούσε μπροστά τους», ανέφερε η αδελφή του θύματος.

Όπως ισχυρίστηκε, η κατάσταση αυτή συνεχιζόταν πολλά χρόνια, ενώ ο φόβος για τη ζωή των παιδιών της εμπόδιζαν την 36χρονη να καταγγείλει τον σύζυγό της στις Αρχές.

cnn.gr