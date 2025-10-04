Βόλος: Αγριογούρουνα «κόβουν» βόλτα στο κέντρο της πόλης

Βόλος: Αγριογούρουνα «κόβουν» βόλτα στο κέντρο της πόλης

Αγριογούρουνα έκαναν την εμφάνισή τους στον Βόλο στο κέντρο της πόλης. Όπως αναφέρουν κάτοικοι της περιοχής, αυτό το φαινόμενο παρατηρείται τα τελευταία δύο χρόνια.

Αγριογούρουνα έχουν θεαθεί στην έξοδο του Βόλου προς το Πήλιο, ένα σημείο με μεγάλη κίνηση.

Μέχρι στιγμής δεν έχει σημειωθεί κάποια επίθεση, με τα αγριογούρουνα να κυκλοφορούν στην πόλη κυρίως βραδινές ώρες.

Οι κάτοικοι τονίζουν πως υπάρχουν κίνδυνοι, καθώς η σύγκρουση οχήματος με αγριογούρουνο μπορεί να αποβεί θανατηφόρα, ζητώντας από την πολιτεία να λάβει μέτρα.

in.gr 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

prasinh-chelona-amvrakikos

Σπάνια εμφάνιση! Η πράσινη χελώνα που “κατέκτησε” τον Αμβρακικό Κόλπο

Μια μοναδική στιγμή για τη φύση εκτυλίχθηκε στον Αμβρακικό Κόλπο, όπου παρατηρήθηκε μια σπάνια πράσινη χελώνα.

04 Οκτ 2025

Ετικέτες: αγριογούρουνα, Βολος

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;