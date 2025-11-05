Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Έρχεται στην Ελλάδα μέσα στον Νοέμβριο

Επίσκεψη στην Ελλάδα θα πραγματοποιήσει εντός του Νοέμβρη ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με το briefing του υπουργείου Εξωτερικών.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, φαίνεται πως θα επισκεφθεί την Ελλάδα μέσα στον Νοέμβριο, χωρίς όμως να έχει «κλειδώσει» συγκεκριμένη ημερομηνία ούτε το πρόγραμμά του.

Η τελευταία φορά που ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τετ α τετ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ήταν τον Μάρτιο του 2024, όταν ο Έλληνας πρωθυπουργός τον επισκέφθηκε στην Οδησσό.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, έγινε και ρωσική πυραυλική επίθεση σε απόσταση σχετικά μικρή από το σημείο όπου βρίσκονταν.

Πηγή: newsit.gr