Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου, 2025
ΑΚΟΥΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ
Home Κόσμος
Κόσμος

Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Έρχεται στην Ελλάδα μέσα στον Νοέμβριο

Η τελευταία φορά που ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τετ α τετ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ήταν τον Μάρτιο του 2024

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail

Επίσκεψη στην Ελλάδα θα πραγματοποιήσει εντός του Νοέμβρη ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με το briefing του υπουργείου Εξωτερικών.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, φαίνεται πως θα επισκεφθεί την Ελλάδα μέσα στον Νοέμβριο, χωρίς όμως να έχει «κλειδώσει» συγκεκριμένη ημερομηνία ούτε το πρόγραμμά του.

Η τελευταία φορά που ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τετ α τετ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ήταν τον Μάρτιο του 2024, όταν ο Έλληνας πρωθυπουργός τον επισκέφθηκε στην Οδησσό.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, έγινε και ρωσική πυραυλική επίθεση σε απόσταση σχετικά μικρή από το σημείο όπου βρίσκονταν.

Πηγή: newsit.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Καραχάλιος για Καρυστιανού: «Με φώναξε και μου είπε να οργανώσουμε κίνημα»

Γρηγόρης Θεοδωράκης: «ΕΛΤΑ – Να σταματήσουν το όργιο της σπατάλης και μετά να...

Παρέμβαση της Χριστίνας Σταρακά για τον αποκλεισμό χιλιάδων παιδιών από τα δημοτικά ΚΔΑΠ

Ο Ζόραν Μαμντάνι γίνεται ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης

ΑΝΤΑΡΣΥΑ Αιτωλοακαρνανίας: «Όχι στο κλείσιμο των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ!»

Αλέξης Τσίπρας: Αυτό είναι το εξώφυλλο του νέου του βιβλίου «Ιθάκη» – Πότε...

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.