Βολιβία: Απόπειρα δολοφονίας κατά του Έβο Μοράλες - Με 14 σφαίρες «γάζωσαν» το αυτοκίνητό του

Η ένοπλη επίθεση σημειώθηκε ενώ πήγαινε να δώσει ραδιοφωνική συνέντευξη στην πόλη Κοτσαμπάμπα. Ο Έβο Μοράλες διέφυγε σώος, αλλά ο οδηγός του τραυματίστηκε επιφανειακά στον αυχένα.

«Το αυτοκίνητο με το οποίο έφτασα έχει 14 τρύπες από σφαίρες», δήλωσε ο Μοράλες, προσθέτοντας: «Αυτό ήταν προσχεδιασμένο. Η ιδέα ήταν να σκοτώσουν τον Έβο».

Σύμφωνα με τη δήλωση του Μοράλες σε ραδιοφωνικό σταθμό, η καταδίωξη του αυτοκινήτου του από δύο οχήματα που μετέφεραν τους δράστες συνέβη στις 6:25 π.μ. τοπική ώρα.

Δείτε βίντεο:

Ένα βίντεο που μεταδόθηκε στα κοινωνικά δίκτυα δείχνει μια γυναίκα να προτρέπει τον Μοράλες να σκύψει και να ζητά από τον οδηγό να «βιαστεί».

🟡 BREAKING: Former Bolivian leftist President Evo Morales just survived an assassination attempt as tensions inside the country’s ruling MAS party violently escalate. 14 gunshots were fired, wounding Morales‘ driver. pic.twitter.com/3ytOsh84gm

— red. (@redstreamnet) October 27, 2024