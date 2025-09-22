Βοιωτία: Στην ιατροδικαστική οι απαντήσεις της υπόθεσης της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της

Στην ιατροδικαστική οι απαντήσεις για την υπόθεση της 62χρονης διευθύντριας ΚΕΠ στη Βοιωτία που έθαψε -τουλάχιστον από- το 2023 τη μητέρα της σε στάβλο για να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες θανάτου της ηλικιωμένης γυναίκας, όσο και για το αν η δράστιδα είχε συνεργό.

Η 62χρονη φέρεται να έχει πέσει σε πολλές αντιφάσεις σε όσα έχει πει στην Αστυνομία, σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, με τις Αρχές να αναμένουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για να διαπιστώσουν τόσο το χρόνο του θανάτου της ηλικιωμένης, όσο και το αν πράγματι πέθανε το 2023.

«Έχουν να την δουν πέντε χρόνια»

«Η 62χρονη ανέφερε ότι η μητέρα της κατέληξε από παθολογικά αίτια το 2023, ωστόσο αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για να διαπιστωθεί αν λέει την αλήθεια».

«Υπάρχουν αναφορές ότι έχουν να την δουν πέντε χρόνια» σημείωσε η κα Δημογλίδου.

Συμπλήρωσε, δε, πως «θα πρέπει να διαπιστωθεί πότε έφυγε από τη ζωή η γυναίκα, για να καταστεί σαφές και ποια είναι η ζημία προς το Δημόσιο».

Οι αντιφάσεις

Οι Αρχές έφτασαν στα «χνάρια» της 62χρονης, μετά από καταγγελίες κατοίκων πως είχαν χρόνια να δουν την ηλικιωμένη. Όταν η Αστυνομία μετέβη στο σπίτι για να πραγματοποιήσει έρευνες, η δράστιδα ισχυρίστηκε στις Αρχές ότι η μητέρα της δεν βρισκόταν εκεί και πως θα έπρεπε να επιστρέψουν σε λίγες ημέρες. Όπως τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. τότε «παρουσίασε μία άλλη γυναίκα ως μητέρα της».

Ο πρόεδρος δημοτικής κοινότητας Κλειδιού Τανάγρας, Τάκης Αικατερίνης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό του MEGA, αποκάλυψε πως είχε να δει την ηλικιωμένη «πολλά χρόνια, πάνω από τέσσερα».

«Ήταν κατάκοιτη. Η 62χρονη ήταν μόνη της, δεν είχε επαφή με κανέναν» σημείωσε ο πρόεδρος της Κοινότητας. Σε ερωτήσεις που έκανε στη διευθύντρια του ΚΕΠ για το πού βρίσκεται η μητέρα της, φέρεται πως του απαντούσε πως είναι σε δομή αλλά δεν θα αποκαλύψει την τοποθεσία γιατί δεν θέλει επισκέψεις και έχει ψυχολογικά προβλήματα.

«Είναι σε δομή, μακριά, μου έλεγε. Σε ποια δομή, την ρώταγα. Δεν σας λέω γιατί δεν θέλει επισκέψεις, έχει ψυχολογικά». Ο κ. Αικατερίνης, υποστήριξε επίσης ότι πέρα από τη σύνταξη της 91χρονης και το επίδομα αναπηρίας, η 62χρονη έπαιρνε και άλλο επίδομα για να την φροντίζει. «Έπαιρνε επίδομα για να συντηρεί την μητέρα της, να την φροντίζει, δεν ξέρω το ακριβές ποσό».

Ο συνεργός

Απαντώντας στο ερώτημα αν είχε συνεργό, η ίδια έδωσε στις Αρχές το μικρό όνομα ενός άνδρα και υποστήριξε πως ήταν αλλοδαπός και είναι πολύ πιθανό να μη βρίσκεται πλέον στη χώρα. Ωστόσο, δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες.

«Δεν έχουν βρεθεί στοιχεία για τον συνεργό της» δήλωσε η κα Δημογλίδου.

Πηγή: cnn.gr