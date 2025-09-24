Βοιωτία: Σε αργία τέθηκε η υπάλληλος του ΚΕΠ που έθαψε τη μητέρα της για την σύνταξή της

Τέθηκε σε αργία από τον δήμο που εργάζεται η 62χρονη υπάλληλος του ΚΕΠ Βοιωτίας η οποία φέρεται να έθαψε την μητέρα της σε στάβλο να λαμβάνει την σύνταξη και το επίδομά της.

Η 62χρονη που φέρεται να προκαλούσε πολλά προβλήματα και στην εργασία της, από την οποία φέρεται να απουσίαζε συχνά, τίθεται σε αργία με απόφαση του δημάρχου Τανάγρας, από τα καθήκοντα της προϊσταμένης στο ΚΕΠ.

Συνάδελφοί της, την κατηγορούν για εριστική συμπεριφορά και μιλούν για άνθρωπο που δημιουργούσε εντάσεις.

Έρευνα για ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο

Οι Αρχές, επικεντρώνουν τις έρευνες τους στο πότε αλλά πώς πέθανε η άτυχη 92χρονη στη Βοιωτία.

Από την πλευρά της η εισαγγελία της Θήβας, ζήτησε κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για την υπόθεση ζητώντας να διερευνηθεί και το ενδεχόμενο η κόρη να προκάλεσε τον θάνατο της μητέρας. Είτε με ανθρωποκτονία είτε με θανατηφόρα έκθεση της 92χρονης, όπως π.χ. να την άφηνε νηστική.

Ο εισαγγελικός λειτουργός, πήγε ο ίδιος στο σημείο που ήταν θαμμένη η άτυχη ηλικιωμένη, για να κάνει επιτόπια έρευνα.

Το χρονικό της αποκάλυψης

Θαμμένη μέσα σε μαντρί, λίγα μόλις μέτρα από το σπίτι της στο χωριό Κλειδί Βοιωτίας, βρέθηκε η σορός μιας 91χρονης γυναίκας, την οποία η ίδια της η κόρη είχε κρύψει για να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή της.

Η αποκάλυψη ήρθε έπειτα από τις πιέσεις συγγενών και κατοίκων που αναζητούσαν την ηλικιωμένη, καθώς είχαν χαθεί τα ίχνη της. Παρά τις επίμονες ερωτήσεις, η 62χρονη κόρη, διευθύντρια του ΚΕΠ Οινοφύτων, διαβεβαίωνε ότι η μητέρα της βρισκόταν στο σπίτι.

Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται όταν έγινε αντιληπτό ότι η γυναίκα παρουσίαζε μια άλλη ηλικιωμένη ως τη μητέρα της, τόσο σε δημόσιες υπηρεσίες όσο και στο ΙΚΑ. Μάλιστα, την ίδια προσπάθησε να συστήσει και στους αστυνομικούς που έφτασαν στο σπίτι για έλεγχο.

Οι έρευνες οδήγησαν στο μαντρί δίπλα στην κατοικία, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν ρηχό λάκκο, μέσα στον οποίο βρέθηκε το άψυχο σώμα της 91χρονης, σε στάση που πρόδιδε τον πρόχειρο και βιαστικό ενταφιασμό της.

Σύμφωνα με την κατάθεση της 62χρονης, η μητέρα της, που αντιμετώπιζε σοβαρά κινητικά προβλήματα, πέθανε από παθολογικά αίτια το 2023. Αντί να δηλώσει τον θάνατό της, αποφάσισε να τον αποκρύψει, συνεχίζοντας να εισπράττει τη σύνταξη και το επίδομα αναπηρίας της. Η κόρη της νεκρής γυναίκας έκανε την ταφή της με τη βοήθεια ενός αλλοδαπού εργάτη.

Η γυναίκα συνελήφθη οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Θηβών με τις κατηγορίες για «μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού», «ψευδή κατάθεση», «ανθρωποκτονία από αμέλεια» και «απάτη».

Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη.

Πηγή: cnn.gr