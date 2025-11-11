Βοιωτία: Σε 27χρονο που είχε εξαφανιστεί από τη Χαλκίδα ανήκει η απανθρακωμένη σορός

Σε 27χρονο υπήκοο Αλβανίας, που είχε εξαφανιστεί το απόγευμα της 4ης Νοεμβρίου, από τη Χαλκίδα ανήκει η απανθρακωμένη σορός που βρέθηκε μέσα σε αυτοκίνητο σε απομονωμένη περιοχή στα Σκούρτα Βοιωτίας.

Σύμφωνα με αλβανικά μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός ονομάζεται Σούλο Χάλιλι και κατάγεται από το Τεπελένι. Ο 27χρονος είχε εξαφανιστεί από τη Χαλκίδα το απόγευμα της 4ης Νοεμβρίου. Από εκείνη τη στιγμή, κανείς δεν είχε νέα του. Το κινητό του τηλέφωνο ήταν απενεργοποιημένο, ενώ το αυτοκίνητό του βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στα Βίλια Αττικής.

Μάλιστα οι δολοφόνοι του για να είναι σίγουροι ότι το θύμα δεν θα καταφέρει να επιβιώσει τον πυροβόλησαν ενώ τον έδεσαν και με χειροπέδες, γεγονός που δείχνει μένος και προσωπικό μίσος προς το θύμα.

Η φρίκη αποκαλύφθηκε την περασμένη Παρασκευή, όταν ένας κυνηγός που κινούνταν σε ερημική περιοχή κοντά στα Σκούρτα, εντόπισε ένα καμένο αυτοκίνητο. Πλησιάζοντας, αντίκρισε κάτι που πάγωσε το αίμα του: στο πίσω κάθισμα υπήρχε το απανθρακωμένο σώμα του άνδρα , δεμένο με χειροπέδες.

Φτάνοντας στην περιοχή οι άνδρες του ανθρωποκτονιών και ερευνώντας εξονυχιστικά το σημείο κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το έγκλημα είχε σημειωθεί ώρες πριν.

Οι αστυνομικοί περιμένουν και τα αποτελέσματα της εξέτασης DNA για να επιβεβαιώσουν ότι η καμένη σορός ανήκει στον νεαρό πατέρα.

Το αυτοκίνητο είχε κλαπεί από τη Γλυφάδα και έφερε πλαστές πινακίδες από άλλο όχημα στην Κατερίνη. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι δράστες σχεδίασαν προσεκτικά το έγκλημα, με στόχο να εξαφανίσουν κάθε ίχνος.

Σύμφωνα με τα αλβανικά μέσα , ο 27χρονος ήταν γνωστός στη Χαλκίδα ως εργατικός και ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων. Όμως πρόσφατα είχε γνωρίσει «νέες παρέες» – κάτι που οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν να συνδέεται με το έγκλημα.

Οι Αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα με τις έρευνες να εστιάζονται στο περιβάλλον του 27χρονου.

Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, ειδοποιήθηκε από τους οικείους του το βράδυ της 09/11/2025 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποιεί τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή του.