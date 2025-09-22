Βοιωτία: Ψέματα ακόμα και στους συγγενείς της έλεγε η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση της 62χρονης διευθύντριας ΚΕΠ από τη Βοιωτία, καθώς η ίδια έλεγε ψέματα ακόμα και στους συγγενείς της έλεγε η 62χρονη για τη νεκρή μητέρα της που έθαψε σε στάβλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατάφερνε να εξασφαλίζει έγγραφα που να δείχνουν ότι η μητέρα της είναι εν ζωή, μέχρι που κάποια στιγμή συγγενείς και γνωστοί της ηλικιωμένης -που είχε γεννηθεί το 1932- άρχισαν επισταμένως να την αναζητούν. Η πιο συνηθισμένη δικαιολογία που έλεγε η 62χρονη είναι πως «η μαμά είναι σε δομή στην Κόρινθο και δεν θέλει να μιλήσει σε κανέναν». Δικαιολογία που από ένα σημείο κι έπειτα δεν γινόταν πιστευτή, καθώς οι συγγενείς την αναζητούσαν σε δομές για ηλικιωμένους και δεν την έβρισκαν.

Κάπως έτσι φαίνεται ότι έγινε και η ανώνυμη καταγγελία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θηβών, που με τη σειρά της ζήτησε προανακριτική έρευνα από το ΑΤ Τανάγρας. Ακόμα και όταν η αποκάλυψη έφτασε κοντά, η 62χρονη επιχείρησε να τη γλιτώσει φέρνοντας στο σπίτι μία ηλικιωμένη γειτόνισσα που πάσχει από άνοια, προκειμένου να την παρουσιάσει ως μητέρα της. Όμως στην πιο… απλή ερώτηση των αστυνομικών, για το πώς ονομάζεται, η ηλικιωμένη ανέφερε το πραγματικό της όνομα κι όχι αυτό της θανούσας.

Δείτε το βίντεο:

Τέλος, το ερώτημα που απασχολεί τις Αρχές είναι πότε τελικά η μητέρα της 62χρονης απεβίωσε. Η συλληφθείσα υποστήριξε ότι αυτό συνέβη το καλοκαίρι του 2023, όμως υπάρχουν μαρτυρίες που λένε ότι η ηλικιωμένη είχε να δώσει σημεία ζωής εδώ και 4 χρόνια.

