Βοιωτία: Πέθανε από στεναχώρια η μητέρα του 27χρονου που βρέθηκε απανθρακωμένος

Νέα συγκλονιστική διάσταση απέκτησε η άγρια δολοφονία του 27χρονου οικοδόμου στα Σκούρτα Βοιωτίας που βρέθηκε απανθρακωμένος σε αυτοκίνητο, καθώς πέθανε από την στεναχώρια η μητέρα του θύματος.

Η γυναίκα υπέστη ανακοπή καρδιάς λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία του γιου της, βυθίζοντας την οικογένεια σε ακόμη μεγαλύτερο πένθος.

Ο 27χρονος είχε βρεθεί απανθρακωμένος στις αρχές του μήνα μέσα σε κλεμμένο αυτοκίνητο, σε ερημική τοποθεσία. Σύμφωνα με τις αστυνομικές έρευνες, ο νεαρός φέρεται να παρασύρθηκε σε παγίδα μέσω εφαρμογής γνωριμιών. Οι δράστες τον οδήγησαν σε περιοχή στα Βίλια, όπου τον κράτησαν αιχμάλωτο περίπου 24 ώρες, τον βασάνισαν, τον πυροβόλησαν και στη συνέχεια μετέφεραν τη σορό του στα Σκούρτα, βάζοντας φωτιά στο αυτοκίνητο για να εξαφανίσουν τα ίχνη.

Το όχημα είχε δηλωθεί κλεμμένο τον Μάιο από τη Γλυφάδα, ενώ έφερε πινακίδες από διαφορετικό αυτοκίνητο της Πιερίας – στοιχείο που ενισχύει τις εκτιμήσεις περί δράσης οργανωμένου κυκλώματος. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο το έγκλημα να διαπράχθηκε αλλού και η σορός να μεταφέρθηκε στο σημείο όπου βρέθηκε.

Καθοριστικό για την εξιχνίαση θεωρείται το κινητό τηλέφωνο του θύματος, το οποίο παραμένει άφαντο. Οι αρχές εκτιμούν πως περιέχει κρίσιμα στοιχεία για τα πρόσωπα που τον παγίδεψαν και πιθανές συνομιλίες που οδηγούν στους δράστες.

Η τοπική κοινωνία σε Χαλκίδα και Βοιωτία παραμένει σοκαρισμένη. Η οικογένεια, που βίωνε ήδη τη φρίκη της απώλειας, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με μια διπλή τραγωδία, ενώ οι αστυνομικές αρχές δηλώνουν ότι η πλήρης εξιχνίαση της υπόθεσης βρίσκεται πλέον πιο κοντά, καθώς τα στοιχεία «δείχνουν» σταδιακά τους εμπλεκόμενους.

