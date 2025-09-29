Βοιωτία: Μεταξύ 2021 - 2023 ο θάνατος της ηλικιωμένης που την έθαψε η 62χρονη κόρη της

Δεν «βλέπει» εγκληματική ενέργεια η ανθρωπολόγος που κλήθηκε να βγάλει πόρισμα, για τον θάνατο της ηλικιωμένης στην Βοιωτία, την οποία έθαψε η 62χρονη κόρη της σε αυτοσχέδιο λάκκο.

Σύμφωνα με το MEGA, η ανθρωπολόγος, το πόρισμα της οποίας παραδόθηκε στις αρχές, αναφέρει σε αυτό ότι ο θάνατος της άτυχης ηλικιωμένης στη Βοιωτία προσδιορίζεται μεταξύ 2021 και 2023…

Παρά τις έρευνες της Αστυνομίας και τις καταθέσεις μαρτύρων, ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει το «τοπίο» για το πότε η άτυχη ηλικιωμένη έφυγε από τη ζωή και κατά συνέπεια και ο αριθμός των χρόνων που η 62χρονη κόρη της λάμβανε παράνομα την σύνταξή της.

Οι έρευνες για την πολύκροτη υπόθεση, συνεχίζονται…

Πηγή: newsit.gr