Βοιωτία: Για ένα μήνα στη φυλακή η 62χρονη που έθαψε την μητέρα της
Στη φυλακή για ένα μήνα θα οδηγηθεί η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της σε αυτοσχέδιο λάκκο για να συνεχίσει να παίρνει την συνταξή της στη Βοιωτία, όπως αποφάσισε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θηβών.

Η καταδίκη αφορά στο αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης.

Το δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς και δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό και της επέβαλλε ποινή φυλάκισης 14 μηνών.

 

Ο εισαγγελέας πρότεινε η ποινή να μην έχει ανασταλτικό χαρακτήρα και να εκτίσει δύο μήνες στη φυλακή. Το δικαστήριο αποφάσισε, τελικά να εκτίσει τον ένα μήνα.

Πηγή: cnn.gr

Ετικέτες: Βοιωτία, θαμμένη, μητέρα, ΦΥΛΑΚΗ

