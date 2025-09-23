Βοιωτία: Επιτέθηκε σε δημοσιογράφο η 62χρονη - Της γύρισε το χέρι και πέταξε το μικρόφωνο

Σε δημοσιογράφο επιτέθηκε η 62χρονη στη Βοιωτία που έθαψε τη μητέρα της στον στάβλο, όταν της ζήτησε να κάνει δηλώσεις για την υπόθεση έξω από το σπίτι της.

Όπως φαίνεται στα πλάνα που έδωσε στη δημοσιότητα το Star η κατηγορούμενη φαίνεται να πιάνει το χέρι της δημοσιογράφου και να το γυρνάει. Έτσι απέσπασε το μικρόφωνο και στη συνέχεια το πέταξε στο έδαφος.

Δείτε το βίντεο:

Φορώντας μάσκα και κουκούλα διακρίνεται να προχωρά και σε λεκτική επίθεση, ενώ στη συνέχεια αποχωρεί και εισέρχεται στο σπίτι της. «Στο στόμα μου αυτό δεν θα το ξαναβάλεις, άκουσες; Ρώτησέ με ότι θες από απόσταση. Με εμποδίζετε να βγω από το αυτοκίνητο», ακούγεται να λέει η 62χρονη στους δημοσιογράφους που βρίσκονται στο σημείο.

