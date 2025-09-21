Βοιωτία: Είχε θαμμένη τη μητέρα της στην αυλή από το 2023 για να παίρνει τη σύνταξη

Μια ανατριχιαστική αποκάλυψη ήρθε στο φως έπειτα από έρευνα των αστυνομικών σε χωριό της Βοιωτίας, καθώς μια γυναίκα είχε θάψει στην αυλή της την μητέρα της για να παίρνει την σύνταξή της.

Σοκ προκαλεί μια ανατριχιαστική υπόθεση σε χωριό της Βοιωτίας, όπου αποκαλύφθηκε ότι μια γυναίκα έθαψε την μητέρα της στην αυλή της το 2023, ώστε να συνεχίζει να παίρνει την σύνταξή της.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το νήμα το θρίλερ άρχισε να ξετυλίγεται έπειτα από καταγγελία που έγινε στον εισαγγελέα Θήβας, με τις αρχές να ξεκινούν έρευνες.

Χθες, η 62χρονη παρουσίασε στους αστυνομικούς μία άλλη γυναίκα που είχε πρόβλημα υγείας ως μητέρα της, αλλά στη συνέχεια ομολόγησε ότι την είχε θάψει στην αυλή. Η γυναίκα προχώρησε στην ενέργεια αυτή με τη βοήθεια ενός αλλοδαπού, τον οποίο δεν κατονόμασε.

Η ίδια ανέφερε ότι το έκανε «για να παίρνει το επίδομα αναπηρίας αλλά και τη σύνταξή της». Το περιστατικό έλαβε χώρα το καλοκαίρι του 2023. Από τότε η γυναίκα αυτή δεν εμφανιζόταν πουθενά στο χωριό. Εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Θηβών.

news247.gr / φωτο αρχείου