Βloomberg: H δημόσια προσφορά του «Ελ.Βενιζέλος» επιστέγασμα της επιστροφής της Ελλάδας

Μια ακόμη απόδειξη για την επιστροφή της Ελλάδας χαρακτηρίζει το Bloomberg την εισαγωγή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών στο Χρηματιστήριο. Όπως ανακοινώθηκε και επίσημα σήμερα το πρωί, οι προσφορές για το 30% του ΔΑΑ που κατείχε το ΤΑΙΠΕΔ ανήλθαν στα 8 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας την προσφορά κατά 12 φορές. Η Αθήνα διασφάλισε τα 784,7 εκατ. ευρώ μόλις μερικές ώρες μετά το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών, ενώ η τιμή διάθεσης τελικά διαμορφώθηκε στο ανώτατο όριο του εύρους στα 8,2 ευρώ.

Η εισαγωγή του ΔΑΑ συνέβη την ίδια εβδομάδα με την επιτυχία του νέου 10ετούς ομολόγου, μέσω του οποίου η Αθήνα προσείλκυσε προσφορές-ρεκόρ ύψους 35 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η ελληνική οικονομία υπεραπέδωσε έναντι των ευρωπαϊκών χωρών το 2023, αφήνοντας στο μακρινό παρελθόν τις μνήμες της κρίσης, όπως σημειώνει το Bloomberg, αναφερόμενο στην ανάκτηση της επενδυτικής εμπιστοσύνης.

