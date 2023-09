Βλαχοδήμος: Έκλεισε η μεταγραφή του στη Νότιγχαμ Φόρεστ

O 29χρονος τερματοφύλακας αναμένεται εντός της ημέρας να μεταβεί στην Αγγλία

Στην Premier League και τη Νότιγχαμ Φόρεστ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος!

Ο Έλληνας κίπερ είπε το «ναι» στην ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη, η οποία λίγες ώρες πριν τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου έφτασε σε πλήρη συμφωνία με την Μπενφίκα για τη μεταγραφή του διεθνούς Έλληνα κίπερ, όπως αναφέρει και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

EXCL: Odisseas Vlachodimos to Nottingham Forest, here we go! Deal agreed with Benfica right now, it’s all sealed between clubs 🚨🌳 #NFFC

Player now travelling to the UK for medical tests later today.

New goalkeeper for Forest.#DeadlineDay pic.twitter.com/N2B1mJEdql

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2023