Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έδειξε να τα χάνει για λίγο, μπερδεύοντας τα λόγια του, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με μια έκδοση του εαυτού του που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη.

Ο «σωσίας» βρήκε την ευκαιρία να θέσει μια ερώτηση στον Πούτιν σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνέντευξης Τύπου όπου δεκάδες πολίτες απ’ όλη την χώρα είχαν συνδεθεί με τον πρόεδρο μέσω βιντεοσύνδεσης.

«Βλαντίμιρ Βλαντιμίροβιτς, γεια σας, είμαι φοιτητής στο κρατικό πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης. Θέλω να ρωτήσω, είναι αλήθεια ότι έχετε πολλούς σωσίες;», ρώτησε ο σωσίας, προκαλώντας τα γέλια του κοινού στην αίθουσα με τον Πούτιν στη Μόσχα.

«Και επίσης: Πώς βλέπετε τους κινδύνους που φέρνουν στη ζωή μας η τεχνητή νοημοσύνη και τα νευρωνικά δίκτυα;»

Η ερώτηση προκάλεσε έναν σπάνιο δισταγμό από τον Πούτιν, ο οποίος βρισκόταν ήδη στην τέταρτη ώρα που δέχονταν ερωτήσεις στη μαραθώνια αυτή συνέντευξη Τύπου.

«Βλέπω ότι μπορεί να μου μοιάζεις και να μιλάς με τη φωνή μου. Αλλά το σκέφτηκα και αποφάσισα ότι μόνο ένα άτομο πρέπει να μου μοιάζει και να μιλάει με τη φωνή μου, και αυτό θα είμαι εγώ», είπε.

«Αυτός είναι ο πρώτος μου σωσίας, παρεμπιπτόντως», συμπλήρωσε ο Πούτιν ως εκ των υστέρων.

Vladimir Putin aka Oxygen thief, received a question from a university student who used deepfake technology to make himself appear as Putin, asking the Russian leader what he thinks about the rise of artificial intelligence. pic.twitter.com/TmlmfIFJ5X