Βιβλικό σκηνικό σε παραλία: Χιλιάδες λιβελούλες την «πέφτουν» σε λουόμενους (βίντεο)

Πανικός προκλήθηκε σε παραλία όταν χιλιάδες λιβελούλες έκαναν την εμφάνισή τους με τον κόσμο να ουρλιάζει

Χιλιάδες λιβελούλες έκαναν την εμφάνισή τους ξαφνικά, στην παραλία Misquamicut στο Westerly το περασμένο Σάββατο (27/7). Τα έντομα σχημάτισαν ένα τεράστιο σύννεφο και άρχισαν να βουίζουν, ενώ στη συνέχεια πέρασαν κάτω από ομπρέλες, καρέκλες, που κάθονταν οι έκπληκτοι από το θέαμα λουόμενοι.

«Απολάμβανα μια ωραία μέρα στην παραλία μέχρι που υποφέραμε από μια επιδρομή λιβελούλας», δήλωσε στο WCVB μια γυναίκα που έζησε το σκηνικό.

Ορισμένοι παραθεριστές κρύφτηκαν ή έφυγαν από την παραλία πηγαίνοντας στα αυτοκίνητά τους. Ωστόσο, κάποιοι άλλοι έδειχναν να το απολαμβάνουν. Κάποια παιδιά ούρλιαζαν, ενώ άλλα χτυπούσαν τα περαστικά ζωύφια με φτυάρια και κουβάδες νερού. Ένας άλλος μάρτυρας αποκάλεσε το περιστατικό «εισβολή».

Τα σμήνη λιβελούλας τείνουν να σχηματίζονται όταν τα έντομα είτε αναπαράγονται τους καλοκαιρινούς μήνες, είτε αφού τα μικρότερα έντομα με τα οποία τρέφονται εκτοξεύονται στον αέρα από καιρικές διαταραχές ή ανθρώπινη δραστηριότητα, σύμφωνα με το WBUR.

Οι λιβελούλες στα σμήνη μπορεί να φτάνουν τα δισεκατομμύρια, ενώ οι ομάδες μπορεί να είναι τόσο μεγάλες που τα συστήματα ραντάρ τις εντοπίζουν. Τρέφονται κυρίως με κουνούπια και διάφορες μύγες, αλλά είναι επίσης γνωστό ότι κυνηγούν και μικρότερα θηλαστικά. Ωστόσο, δεν αποτελούν κίνδυνο για τον άνθρωπο.

Would you stay or go? ⛱️🤔⁉️ Dragonflies swarmed a busy Rhode Island beach on Saturday -- you can hear children screaming as they flew past. https://t.co/xSc1cvImf9 pic.twitter.com/KnhPNf3UUI

— WCVB-TV Boston (@WCVB) July 28, 2024