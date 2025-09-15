Βησσαρία Ζορμπά - Ραμμοπούλου: Κυκλοφορεί το μυθιστόρημα «Ουμπάιντα, Το καραβάνι των ψυχών» της Αγρινιώτισσας συγγραφέα

Κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Πατάκη το νεανικό-εφηβικό μυθιστόρημα της Βησσαρίας Ζορμπά-Ραμμοπούλου «Ουμπάιντα, Το καραβάνι των ψυχών».

Η ανακοίνωση:

Βησσαρία Ζορμπά-Ραμμοπούλου

Ουμπάιντα, Το καραβάνι των ψυχών

Σελίδες: 256, Τιμή: 12.90 ευρώ

ISBN: 978-960-16-9576-1

Εκδόσεις Πατάκη

Ο Ουμπάιντα, Άραβας αρχηγός καραβανιού, μαζί με τον παραγιό του Ισμαέλ περιμένουν στο παζάρι της Κάαμπα τους επιβάτες για την Ιερουσαλήμ. Αρχικά, εμφανίζονται δύο Ελληνίδες, η Σωσώ και η όμορφη ανιψιά της Σωσάννα. Αργότερα, οι καλλιτέχνες Ισίδωρος και Ιουστίνος. Ανάμεσα στον Ισμαέλ και στη Σωσάννα γεννιέται μια αμοιβαία συμπάθεια, που υποδαυλίζεται από την προφητεία μιας περιπλανώμενης μάντισσας: θα ζήσουν μαζί, αν σκοτώσουν πρώτα έναν τρικέφαλο δαίμονα!

Στον δρόμο τους εμφανίζονται δυο νέοι ταξιδιώτες: ο μοναχός Ιερόθεος και ο παράξενος νεαρός κλέφτης Ρετζί. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού η ανόμοια συντροφιά θα αντιμετωπίσει ασθένειες και μάντισσες γιάτρισσες, θα συναντήσει χωριά φαντάσματα και κατακόμβες, θα τρομοκρατηθεί από φήμες για φυλάρχους που απάγουν κοριτσάκια, μάγους που προσφέρουν ανθρώπινες θυσίες, ανατρεπτικές αποκαλύψεις και αναπάντεχους θανάτους. Εν τω μεταξύ, η έλξη μεταξύ του Ισμαέλ και της Σωσάννας βαθαίνει.

Περιπέτεια ενός νεανικού αταίριαστου έρωτα ανάμεσα σε μία αρχοντογεννημένη Ελληνίδα και σε έναν Άραβα σκλάβο. Η ιστορία, εκμεταλλευόμενη τη δεδομένη ιστορική εποχή, όταν αρχαίες θρησκείες ξεψυχούν και νέες ανατέλλουν, καταδεικνύει την εξαθλίωση που προκύπτει από τη δεισιδαιμονία καθώς και τα αδιέξοδα της θρησκευτικής μισαλλοδοξίας. Ένα συναρπαστικό ιστορικό μυθιστόρημα από την εξαιρετική συγγραφέα.

Βιογραφικό

Η Βησσαρία Ζορμπά-Ραμμοπούλου σπούδασε Φιλολογία και Αρχαιολογία, μετεκπαιδεύτηκε στα Παιδαγωγικά, είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του Πανεπιστημίου Πατρών και διδάκτωρ του Παντείου Πανεπιστημίου. Έργα της για παιδιά και ενηλίκους βραβεύτηκαν σε Πανελλήνιους Διαγωνισμούς και κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ψυχογιός, Κέδρος, Πατάκη, Ωκεανίδα, Aρτέον, Σαΐτη.

Το μυθιστόρημά της «Το κρυμμένο εργοστάσιο παιχνιδιών» (εκδ. Πατάκη, 2015) απέσπασε το Βραβείο Κύκλου Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, οι «Σελίδες ενός έφηβου χειμώνα» (εκδ. Πατάκη, 2012) συμπεριλήφθηκε στη βραχεία λίστα των Κρατικών Βραβείων, ενώ το μυθιστόρημα «Το καλοκαίρι των Αβάρων» (εκδ. Κέδρος, 2016) στη Βραχεία Λίστα του περιοδικού Αναγνώστης. To 2018 κυκλοφόρησε το επιστημονικό σύγγραμμα κοινωνιολογικού περιεχομένου «Νέοι εκπαιδευτικοί θεσμοί και παγκοσμιοποίηση» (εκδ. Γρηγόρη), βασισμένο στα ερευνητικά πορίσματα της διδακτορικής της διατριβής. Την ίδια χρονιά, επίσης, βραβεύτηκε από το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, για την τραγωδία «Μελέαγρος: Ο γιος της Αλθαίας». Το 2019 κυκλοφόρησε, σε συνεργασία με τη Μυρτώ Ραμμοπούλου, το εικονογραφημένο αφήγημα «Το θαυμαστό ταξίδι της πρωτονιφάδας» (εκδ. Αρτέον).

Το 2019 επίσης, κυκλοφόρησαν το εικονογραφημένο παραμύθι «Νίνιαν, οι περιπέτειες ενός ευτυχισμένου νάνου που έγινε δυστυχισμένος γίγαντας» (εκδ. Σαΐτη) και το ιστορικό μυθιστόρημα για εφηβικό-νεανικό κοινό «Οι ματαιωμένοι αρραβώνες - Η 29η Απρίλη 1453» από τις εκδόσεις Πατάκη (Βραχεία Λίστα Υποψηφιοτήτων για Κρατικό Βραβείο Εφηβικού Μυθιστορήματος). To 2022 από τις εκδόσεις Πατάκη κυκλοφόρησε το μυθιστόρημα «Ουμπάιντα, Το καραβάνι των ψυχών». To 2025 το ιστορικό μυθιστόρημά της «Ο Σπετσέρης του Λεπάντο: 1571 - Η χρονιά της Ναυμαχίας» (εκδ. Αρτέον) συμπεριλήφθηκε στη Βραχεία Λίστα για το Βραβείο Ιστορικού Μυθιστορήματος του Ιδρύματος Κων/νου και Αρτέμιδος Κυριαζή. Εργάζεται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως διευθύντρια Γυμνασίου.

Δείτε το εξώφυλλο:

