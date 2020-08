Βηρυτός: 137 οι νεκροί από τις τρομακτικές εκρήξεις – 5.000 οι τραυματίες (VIDEO + ΦΩΤΟ)

Συνεχίζονται οι έρευνες στο “χάος” από συντρίμμια στην Βηρυτός. 137 ο μέχρι τώρα απολογισμός που αναμένεται να ανέβει. “Χειρότερα κι από τον εμφύλιο”.

137 νεκροί είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός από τις κολοσσιαίες εκρήξεις στην Βηρυτό, με αγνοούμενους, και πάνω από 5.000 τραυματίες.

“Μέχρι στιγμής, ο απολογισμός είναι περισσότεροι από 137 νεκροί και τουλάχιστον 5.000 τραυματίες”, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου. Ρίντα Μουσάουι, διευκρινίζοντας ότι νεότερος απολογισμός πιθανόν να ανακοινωθεί στη διάρκεια της ημέρας.

Από τις εκρήξεις περίπου 300.000 άνθρωποι έμειναν άστεγοι.

“Ούτε στον εμφύλιο”

Βλέποντας τους αιμόφυρτους τραυματίες ξαπλωμένους στο έδαφος, στον δρόμο και στα νοσοκομεία της πρωτεύουσας του Λιβάνου, ο χειρουργός Αντουάν Κουρμπάν, με το κεφάλι μπανταρισμένο αφού τραυματίστηκε και ο ίδιος, έχει την εντύπωση μετά την διπλή έκρηξη ότι ξαναζεί τις σκηνές Αποκάλυψης που βίωσε την εποχή που υπηρετούσε στο Αφγανιστάν.

Το απόγευμα της Τρίτης, 04.08.2020, ο 60χρονος γιατρός έπινε τον καφέ του με έναν φίλο του στο κέντρο της πρωτεύουσας, όταν ξαφνικά βρέθηκε πεσμένος στο έδαφος, σε απόσταση 20 μέτρων: εκεί τον έσπρωξε το ωστικό κύμα από τις εκρήξεις στο λιμάνι της πόλης. Τα νοσοκομεία κατακλύστηκαν πολύ γρήγορα από κόσμο, καθώς οι τραυματίες ξεπερνούν τους 4.000.

Με το κεφάλι του να αιμορραγεί, ο Κουρμπάν πηγαινοερχόταν στον δρόμο, μέχρι που ένας άγνωστος με μηχανάκι προσφέρθηκε να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο Γκεϊτάουι. Εκεί, βίωσε και πάλι σκηνές από το παρελθόν. «Είδα τραυματίες αιμόφυρτους στην άκρη του δρόμου, άλλους ξαπλωμένους στο έδαφος στην αυλή του νοσοκομείου. Ένας γιατρός μου έραψε την πληγή ενώ ήμουν καθισμένος στον δρόμο. Περίμενα για πολλές ώρες», αφηγήθηκε.

«Θυμήθηκα όλα εκείνα που έβλεπα πριν από πολλά χρόνια, όταν συμμετείχα σε ανθρωπιστικές αποστολές στο Αφγανιστάν», πρόσθεσε.

This video footage shows a father attempting to comfort and protect his son as the devastating explosions occur outside their home in Beirut on Tuesday (warning: distressing) pic.twitter.com/Nfi99F7NN2

Σήμερα το πρωί ο γιατρός πήγε να κάνει αξονική τομογραφία και ιατρικές εξετάσεις στο νοσοκομείο Οτέλ Ντιε, όπου επικρατούσε το απόλυτο χάος. Στους διαδρόμους, μητέρες αγωνιούσαν για τα παιδιά τους. Ένας ηλικιωμένος, αποπροσανατολισμένος, αναζητούσε τη γυναίκα του, που μεταφέρθηκε από άλλο νοσοκομείο. Τα κινητά τηλέφωνα χτυπούσαν συνεχώς. Στη συζήτηση που ακολουθούσε, όλοι επαναλάμβαναν ακατάπαυστα την ίδια ιστορία: «Γλίτωσε από θαύμα».

Ούτε στον εμφύλιο δεν είδαν τέτοιο χάος σαν αυτό που έζησε η Βηρυτός

Μόνο στο Οτέλ Ντιέ μεταφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας 300 τραυματίες και 13 νεκροί, όπως είπε ο ιατρικός διευθυντής του νοσοκομείου, ο Ζορζ Νταμπάρ. «Την εποχή του εμφυλίου, έκανα άσκηση εδώ. Δεν είδα ποτέ παρόμοιες σκηνές με τη χθεσινή», είπε ο γιατρός στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Το δυσκολότερο πράγμα είναι να ανακοινώνεις τον θάνατο ενός ανθρώπου στους συγγενείς που τον ψάχνουν», συνέχισε, κρύβοντας με δυσκολία τη συγκίνησή του. «Είναι δύσκολο να λες σε έναν πατέρα που έφερε το κοριτσάκι του για να το σώσουμε ότι έχει πεθάνει».

Για τα νοσοκομεία, που ήδη βρίσκονταν στο χείλος της κατάρρευσης, αφενός λόγω της οικονομικής κρίσης στον Λίβανο και αφετέρου λόγω της πανδημίας του νέου κορονοϊού, η τραγωδία της Τρίτης είναι καταστροφή.

Σε δύο νοσοκομεία, πέντε νοσηλεύτριες υπέκυψαν στα τραύματά που υπέστησαν όταν, από την έκρηξη έπεσε το ταβάνι ή κόπηκαν από τα σπασμένα τζάμια.

Deeply saddened to see kids who went through this trauma.

The Lebanese people r currently facing a pandemic,an eco & pol crisis,famine & now this explosion. Keep them in ur prayers.

Houses destroyed,many casualties r reported😭#PrayForLebanon #Beirut#Beirut#LebanonExplosion pic.twitter.com/J2nTrarOhg

— Asfand (@asfand_says) August 5, 2020