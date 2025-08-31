Viral στο TikTok η χειρίστρια γερανού στο Ελληνικό – Εντυπωσιακά πλάνα από 150 μέτρα

Με φόντο τα έργα ανάπλασης στο Ελληνικό, μια γυναίκα που χειρίζεται γερανό σε ύψος 150 μέτρων μοιράστηκε μέσω TikTok την καθημερινότητά της στη δουλειά, προκαλώντας μεγάλο ενδιαφέρον στους χρήστες της πλατφόρμας.

Το βίντεο διάρκειας 1:10'' ανέβηκε στον λογαριασμό της χειρίστριας στο TikTok και έχει ήδη ξεπεράσει τις 200.000 προβολές.

Στα γαλλικά, η γυναίκα ανοίγει το βίντεο λέγοντας: «Λοιπόν σήμερα θα σας δείξω πως οδηγώ τον γερανό», πριν αρχίσει να περιγράφει τα βήματα χειρισμού του μηχανήματος

Η κάμερα καταγράφει το εσωτερικό της καμπίνας, τα χειριστήρια και την εικόνα από το ύψος των 150 μέτρων, προσφέροντας στους θεατές μια μοναδική ματιά στην καθημερινότητα ενός απαιτητικού και συχνά αθέατου επαγγέλματος.

Η χειρίστρια δεν περιορίστηκε μόνο στην παρουσίαση του εξοπλισμού, αλλά προχώρησε και σε διάλογο με τους followers της, απαντώντας σε απορίες που της έθεσαν για τον τρόπο λειτουργίας του γερανού.

Το βίντεο έχει συγκεντρώσει εκατοντάδες σχόλια, με τους χρήστες να εκφράζουν τον θαυμασμό τους για τη δεξιοτεχνία της αλλά και για την ψυχραιμία με την οποία εργάζεται σε συνθήκες που απαιτούν υψηλή συγκέντρωση και αίσθημα ευθύνης.

Δείτε προηγούμενo βίντεο:

protothema.gr