Viral ο ηγέτης της Αϊτής στον ΟΗΕ - Ήπιε νερό από την… κανάτα

Ο μεταβατικός πρόεδρος της Αϊτής, φαίνεται πως… μπερδεύτηκε μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και αντί να πιεί νερό από το ποτήρι που έχουν στη διάθεσή τους οι ομιλητές που βρίσκονται στο βήμα, ήπιε από ολόκληρη τη κανάτα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που έχει γίνει viral, ο πολιτικός πίνει από την κανάτα, με αποτέλεσμα μάλιστα να πέσει νερό στο κοστούμι του κα να το σκουπίσει ενώ μιλά.

Top Haitian politician Edgard Leblanc Fils clumsily drinks from pitcher during speech to UN.

