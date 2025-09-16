Βίντεο σοκ: Μεθυσμένος οδηγός στη Νέα Υόρκη παρέσυρε 16χρονη που απέρριψε τις χυδαίες προτάσεις του

Ένας φερόμενος ως μεθυσμένος οδηγός στη Νέα Υόρκη, παρενόχλησε σεξουαλικά μία έφηβη πριν την χτυπήσει με το όχημά του και τη σκοτώσει τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Κουίνς.

Ο 38χρονος Έντγουιν Κρουζ Γκόμεζ, αντιμετωπίζει πολλαπλές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της ανθρωποκτονίας και της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. Ο ύποπτος φέρεται να προσέφερε στην έφηβη και στη μητέρα της χρήματα για σεξουαλικές πράξεις.

Όλα συνέβησαν γύρω στις 4:10 π.μ. στη Λεωφόρο Ρούσβελτ στο Έλμχερστ. Σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα του Κουίνς, ο Κρουζ Γκόμεζ βρισκόταν έξω από ένα εστιατόριο με αρκετούς άλλους άνδρες όταν συνάντησαν την 16χρονη Τζοάνι Άλβαρεζ και τον φίλο της, μαζί με τη μητέρα και τον πατριό της. Ο Κρουζ Γκόμεζ φέρεται να άρχισε να παρενοχλεί σεξουαλικά την Τζοάνι και τη μητέρα της και τους πρόσφερε χρήματα σε αντάλλαγμα για σεξουαλικές πράξεις. Σύμφωνα με τις Αρχές, ο φίλος της ανήλικης και ο πατέρας της τσακώθηκαν με τον Κρουζ Γκόμεζ και ήρθαν στα χέρια. Περαστικοί χώρισαν τους τρεις άνδρες και η Τζοάνι, ο φίλος της, η μητέρα και ο πατριός της απομακρύνθηκαν.

Στη συνέχεια, ο Κρουζ Γκόμεζ φέρεται να μπήκε στο SUV του και να έριξε το όχημά του σκόπιμα προς την παρέα χτυπώντας την Τζοάνι, τη μητέρα της και τον πατριό της. Η ανήλικη έχασε τη ζωή της και κηρύχθηκε νεκρή στο σημείο όπου την παρέσυρε ο 38χρονος. Η μητέρα της μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο για να νοσηλευτεί με τραύματα στο πόδι. Ο πατριός της υπέστη άγνωστους τραυματισμούς.

Προσοχή, σκληρές εικόνες: Η στιγμή που ο μεθυσμένος οδηγός παρέσυρε την 16χρονη

https://twitter.com/i/status/1967713872716222618

Μετά την παράσυρση, ο 38χρονος διέφυγε από το σημείο και οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα, αλλά τελικά συγκρούστηκε με ένα σταθμευμένο όχημα. Βγήκε από το SUV του και τράπηκε σε φυγή, ωστόσο συνελήφθη λίγο αργότερα.

Το ποσοστό αλκοόλ στο αίμα του υπόπτου ήταν σχεδόν διπλάσιο από το νόμιμο όριο, σύμφωνα με τις αρχές. Ο 38χρονος είναι αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης από 25 χρόνια έως ισόβια.

Πηγή: CBS News

iefimerida.gr