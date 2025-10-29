Βίντεο ντοκουμέντο με γυναίκα να καταγγέλλει τον σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία

Έντονο επεισόδιο εκτυλίχθηκε το βράδυ της Τρίτης (28/10) στο Νέο Φάληρο, κοντά στις εγκαταστάσεις του ραδιοτηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ, όταν μια γυναίκα φώναζε επί περίπου δέκα λεπτά στον σύντροφό της, ο οποίος βρισκόταν μέσα σε αυτοκίνητο. Η γυναίκα έφερε χτύπημα στο μάτι και εμφανή μελανιά, καταγγέλλοντας ότι είχε δεχθεί επίθεση από τον άνδρα.

Σε βίντεο-ντοκουμέντο που προβλήθηκε στην εκπομπή «Live You», δημοσιογράφος που βρισκόταν τυχαία στο σημείο κατέγραψε τις φωνές της γυναίκας και τη συγκέντρωση περαστικών, οι οποίοι παρακολουθούσαν το συμβάν. Στο βίντεο ακούγονται οι κραυγές της γυναίκας προς τον άνδρα: «Βγες απ’ το αυτοκίνητο τώρα! Δεν είμαι γυναίκα σου, ποτέ δε θα γίνω γυναίκα σου! Θα πάρω την αστυνομία». Εκείνος απαντά επιθετικά: «Καλά, δεν ντρέπεσαι; Έλα εδώ μέσα».

Δείτε το βίντεο εδώ

Η γυναίκα συνεχίζει το ξέσπασμά της, παρά τις παροτρύνσεις των περαστικών να αφήσει τον άνδρα να φύγει και να καλέσει την αστυνομία: «Τι να ντρέπομαι με αυτά που μου ‘χεις κάνει! Δεν πάω πουθενά, βγες απ’ το αμάξι μου τώρα και θα δεις τι θα σου κάνω. Δεν μπαίνω μέσα γιατί θα με χτυπήσεις και άλλο».

Ο ρεπόρτερ που εξασφάλισε το βίντεο αναφέρει ότι οι κραυγές της γυναίκας ήταν τόσο δυνατές που ακούγονταν σε απόσταση έως και 100 μέτρων, ενώ επισημαίνει ότι είδε την κοπέλα με μαυρισμένο μάτι και άκουσε τον άνδρα να αρνείται ότι της είχε κάνει κάτι. Στο σημείο κλήθηκαν και μετέβησαν η αστυνομία και το ΕΚΑΒ, ωστόσο το όχημα είχε αποχωρήσει πριν φτάσουν οι αρχές.

protothema.gr