Βίντεο ντοκουμέντο από τροχαίο στην Κηφισίας: ΙΧ έπεσε με ιλιγγιώδη ταχύτητα σε τζαμαρία

Συγκλονίζει το βίντεο ντοκουμέντο από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στη λεωφόρο Κηφισίας, όταν ΙΧ καρφώθηκε με ιλιγγιώδη ταχύτητα σε τζαμαρία.

Το τροχαίο συνέβη τα ξημερώματα της Πέμπτης (16.10.25) όταν ο 24χρονος οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο και «κάρφωσε» το ΙΧ του πάνω σε τζαμαρία καταστήματος.

Από τη σύγκρουση η τζαμαρία καταστράφηκε εντελώς, ενώ ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Στο παρακάτω οπτικό υλικό καταγράφεται η τρελή πορεία του αυτοκινήτου, το οποίο «τρέχοντας» με ιλιγγιώδη ταχύτητα, πέφτει με δύναμη πάνω στην τζαμαρία.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο 24χρονος οδηγός είναι καλά στην υγεία του.

Υποβλήθηκε σε αλκοτέστ από το οποίο προέκυψε ότι είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ πάνω από επιτρεπόμενο όριο.

Δείτε το βίντεο:

Του επεβλήθηκε πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος.

Πηγή: cnn.gr