Βίντεο ντοκουμέντο από την καραμπόλα με τη μία νεκρή και τους τρεις τραυματίες στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης

Σοκαριστικό είναι το βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης που έγινε τα ξημερώματα της Πέμπτης με μια νεκρή και τρεις τραυματίας.

Το τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης σημειώθηκε στις 2.30 τα ξημερώματα στο ύψος του Ελληνικού και συγκεκριμένα στο ρεύμα προς Αθήνα. Σε αυτό ενεπλάκησαν τρία ΙΧ και ένα ταξί με μια γυναίκα 64 ετών να χάνει τη ζωή της.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που εξασφάλισε το newsit.gr το αυτοκίνητο της 64χρονης κινείται στη Βουλιαγμένης όταν πέφτει πάνω της και την εξοστρακίζει ένα ΙΧ με δύο νεαρούς 21 και 22 ετών.

Το αυτοκίνητο των νεαρών μετά την πρόσκρουση σε αυτό της 64χρονης περνάει στο αντίθετο ρεύμα και χτυπάει άλλα δύο ΙΧ.

Στο σημείο επιχείρησαν 2 οχήματα της Πυροσβεστικής με 6 πυροσβέστες που ανέσυραν την 64χρονη οδηγό, η οποία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Οι άλλοι τρεις τραυματίες, διακομίσθηκαν με ελαφρά τραύματα στον Ερυθρό Σταυρό.