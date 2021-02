Βίντεο καταγράφει τον Τούρκο Αϊσάλ και την έγκυο γυναίκα του λίγο πριν «την σπρώξει από γκρεμό»

Ο φερόμενος συζυγοκτόνος εμφανίζεται στο βίντεο που τράβηξε τουρίστας να κρατά από το χέρι την άτυχη γυναίκα, καθώς κατεβαίνουν μαζί τα βράχια – «O άνδρας φερόταν περίεργα»

Η είδηση της σύλληψης ενός 40χρονου Τούρκου που κατηγορείται ότι έσπρωξε την έγκυο σύζυγό του από γκρεμό για να εισπράξει τα χρήματα της ασφάλειας ζωής έκανε τις περασμένες μέρες των γύρο των ΜΜΕ, όχι μόνο της γειτονικής μας χώρας, αλλά και πολλών άλλων του πλανήτη. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο-καταπέλτη εις βάρος του Χακάν Αϊσάλ, που συνελήφθη περισσότερο από δυο χρόνια μετά την μοιραία πτώση της γυναίκας του στα Μούγλα της Τουρκίας, ο 40χρονος έσπρωξε την επτά μηνών έγκυο Σεμρά Αϊσάλ, 32 ετών, από γκρεμό ύψους 300 μέτρων με βασικό κίνητρο την απληστία. Ο θάνατος της, όπως και εκείνος του αγέννητου μωρού της, ήταν ακαριαίος.

Λίγες στιγμές πριν τη μοιραία πτώση, το ζευγάρι έβγαζε ρομαντικές σέλφι στην άκρη του γκρεμού όπου έμελλε να γραφτεί ο τραγικός επίλογος της σχέσης τους. Μιας σχέσης που, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι τοπικές αρχές, δείχνει να είχε αρκετά οικονομικά προβλήματα.

Final moments of pregnant wife 'pushed to her death by husband after he duped her into posing for selfie on cliff-edge'

Hakan Aysal, 40, allegedly threw his wife Semra Aysal off cliff in Mugla, Turkey

Claimed he lured seven-month pregnant wife to pose for a selfie on cliff-edge pic.twitter.com/Pv2Rs94hri

— MassiVeMaC (@SchengenStory) February 23, 2021