Βίγκνιεβιτς: «Είμαι ευχαριστημένος έτσι όπως παίξαμε με μία πολύ καλή ομάδα»

Ικανοποιημένος ο Νεμπόισα Βίγκνιεβιτς για την προσπάθεια της ομάδας του Ηρακλή απέναντι στον Παναιτωλικό, για το Κύπελλο Ελλάδας και την 4η Αγωνιστική της League Phase.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της Cosmote TV ο Νεμπόισα Βίγκνιεβιτς:

«Είμαι πολύ ευχαριστημένος έτσι όπως παίξαμε απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα.

Οι ιδέες όμως που είχαμε πρέπει σιγά σιγά να τις εφαρμόσουμε.

Ο στόχος μας είναι η άνοδος στη Super League, σήμερα δώσαμε χρόνο σε κάποια παιδιά που δεν είχαν μεγάλο χρόνο συμμετοχής και γι’ αυτό αγωνίστηκαν σήμερα».

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi