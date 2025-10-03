Victoria Hislop: Θα ανακηρυχθεί Επίτιμη Διδάκτορας των Τμημάτων Φιλολογίας και Ιστορίας - Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών

Τη Victoria Hislop θα τιμήσει το Πανεπιστήμιο Πατρών στις 15 Οκτωβρίου ανακηρύσσοντάς την επίτιμη διδάκτορα των Τμημάτων Φιλολογίας και Ιστορίας-Αρχαιολογίας. 
Η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Πατρών: 

Η Victoria J. Hislop, FRSL (Fellow of the Royal Society of Literature) θα αναγορευθεί Επίτιμη Διδάκτορας των Τμημάτων Φιλολογίας και Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 18:30 στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης».

Το έργο και την προσωπικότητα της τιμώμενης θα παρουσιάσουν οι κκ. Γεωργία Π. Γκότση Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας και η Έλλη Γ. Λεμονίδου Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας, ενώ θα ακολουθήσει η αναγόρευση της τιμώμενης σε Επίτιμη Διδάκτορα των Τμημάτων Φιλολογίας και Ιστορίας – Αρχαιολογίας από τους Προέδρους, Καθηγητή Ιωάννη Π. Παπαθεοδώρου και Καθηγητή Δημήτριο Κ. Κουκόπουλο.

Η περιένδυση της τιμώμενης θα πραγματοποιηθεί από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Καθηγητή Χρήστο Μπούρα. Η εκδήλωση της επιτιμοποίησης θα ολοκληρωθεί με την ομιλία της Victoria J. Hislop με τίτλο: “Από την Πλάκα στην Πάτρα – πως η Ελλάδα μου δίνει έμπνευση”.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί διαδικτυακά.

 

