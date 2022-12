Βερολίνο: Νεκρά 1.500 τροπικά ψάρια – Σεισμογράφοι «έπιασαν» την έκρηξη του ενυδρείου στο Βερολίνο

Από την ισχυρή έκρηξη, στις 6 το πρωί, ώρα Γερμανίας, είναι νεκρά όλα τα ψάρια του ενυδρείου – 1.500 στον αριθμό, ενώ οι 350 ένοικοι του ξενοδοχείου αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν άρον-άρον, καθώς όλο το κτίριο έχει πλημμυρίσει.

Όπως γράφει η εφημερίδα Bild, η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που την κατέγραψαν σεισμογράφοι, ενώ οι γερμανικές αρχές υποστηρίζουν ότι ένα εκατομμύριο λίτρα νερού έχουν πλημμυρίσει όχι μόνο τους χώρους του ξενοδοχείου, αλλά και τους γύρω δρόμους.

Und so sieht es auf dem Seismogramm aus, wenn in #Berlin ein #Aquarium explodiert. Aufgezeichnet an zwei privaten @raspishake -Stationen in Rudow und Lankwitz pic.twitter.com/eqKOifmhCj

Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο άτομα τραυματίστηκαν από τα θραύσματα τζαμιών. Η πυροσβεστική και οι αστυνομικές αρχές που έχουν σπεύσει στο σημείο, χρησιμοποιούν ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά για τον εντοπισμό τυχόν θυμάτων.

Κατά την έκρηξη, πόρτες και παράθυρα πετάχτηκαν στο δρόμο, ενώ οι γλάστρες που κοσμούσαν την είσοδο του ξενοδοχείου εκσφενδονίστηκαν στο απέναντι τετράγωνο.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν στοιχεία για στοχευμένη επίθεση, σύμφωνα με τις αρχές του Βερολίνου, γράφει το γερμανικό περιοδικό Focus.

Πληροφορίες που επικαλείται η Bild υποστηρίζουν ότι η έκρηξη του ενυδρείου πιθανότατα οφείλεται στα παλιά υλικά κατασκευής του.

Το ενυδρείο «Dom Aquaree» βρίσκεται στην τουριστική περιοχή Μίτε του Βερολίνου, κοντά στον καθεδρικό ναό και σε απόσταση αναπνοής από την πλατεία Alexanderplatz. Θεωρείται το μεγαλύτερο ομοιογενές, κυλινδρικό ενυδρείο στον κόσμο, έχει ύψος 16 μέτρα, περιέχει ένα εκατομμύριο λίτρα νερού και 1.500 ψάρια 100 διαφορετικών ειδών, τα οποία μπορούν οι επισκέπτες να απολαύσουν, καταβάλλοντας το ποσό των 19 ευρώ.

Bro what the fuck the fish tank of my hotel just exploded in the middle of the night WHATS GOING ON. #radissonblu #Berlin #aquarium #Explosion pic.twitter.com/Od8iS9YxBN

— Niklas Scheele (@niklas_scheele) December 16, 2022