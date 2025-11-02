Κυριακή, 2 Νοεμβρίου, 2025
Ελλάδα

Βεντέτα στα Βορίζια: Κατεβαίνουν στην Κρήτη παιδοψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί για στήριξη στους μαθητές της περιοχής

Tο υπουργείο Παιδέιας στέλνει στην περιοχή παιδοψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς μετά τα όσα συνέβησαν στα Βορίζια Ηρακλείου

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Μετά τα όσα τραγικά συνέβησαν στα Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης, με τους 2 νεκρούς και τους δεκάδες τραυματίες από ανεξέλεγκτους πυροβολισμούς – το υπουργείο Παιδέιας στέλνει στην περιοχή παιδοψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς.

Ειδικότεραμ με εντολή της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, ειδική ομάδα παιδοψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών θα μεταβεί στην Κρήτη προκειμένου να στηρίξει τη σχολική κοινότητα και ιδιαίτερα τους μαθητές της περιοχής, μετά τα πρόσφατα τραγικά γεγονόταν στα Βορίζια Ηρακλείου, όπως έγινε γνωστό από πλευράς υπουργείου Παιδείας.

Σύμφωνα με σχετική, άτυπη ενημέρωση, μόλις ολοκληρωθεί η αστυνομική επιχείρηση και αποκατασταθεί η τάξη, η ομάδα θα επισκεφτεί τα σχολεία των Βοριζίων (Νηπιαγωγείο και Δημοτικό) καθώς και τα σχολεία του Ζαρού (Δημοτικό και Γυμνάσιο), τα οποία θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Σύμφωνα πάντα με την ίδια ενημέρωση , η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη και ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, από την πρώτη στιγμή βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τον Δήμαρχο Φαιστού και τα στελέχη της εκπαίδευσης της περιοχής, ώστε να συντονιστεί άμεσα η αποστολή της επιστημονικής ομάδας υποστήριξης.

Οπως επισημαίνεται, η αποστολή αυτή έχει ως στόχο τη στήριξη των μαθητών και των οικογενειών τους, με έμφαση στην παροχή ψυχολογικής πρώτης βοήθειας (Psychological First Aid), την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας και τη διασύνδεση με υπηρεσίες μακροχρόνιας ψυχολογικής φροντίδας, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.

newsit.gr

