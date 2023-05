Βελιγράδι: Η λίστα του 14χρονου μακελάρη με όσους ήθελε να σκοτώσει

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, ο 14χρονος μακελάρης του σχολείου «Βλάντισλαβ Ρίμπνικαρ» του Βελιγραδίου είχε φτιάξει λίστα με όσους ήθελε να σκοτώσει.

Ο επικεφαλής της Αστυνομίας του Βελιγραδίου Βέσελιν Μίλιτς, δήλωσε πως όσα χρόνια υπηρετεί δεν έχει ξαναντιμετωπίσει κάτι παρόμοιο.

Χρήστες του twitter ανήρτησαν τη λίστα με τα ονόματα, όπως και το σχέδιο που είχε ζωγραφίσει για το πως θα δράσει. Στη λίστα φαίνονται πολλά ονόματα ατόμων που είχε σκοπό να δολοφονήσει.

#Breaking School shooting in #Belgrade #Serbia . The shooter (14yrs old) already had kill list and school floor plan prepared in advance. #schoolshooting #school pic.twitter.com/VDyJicfKHZ

