Βατικανό: Τουρίστας έσπασε δύο αρχαίες προτομές επειδή δεν τον άφησαν να δει τον Πάπα

Ειδικότερα, Αμερικανός τουρίστας, ο οποίος είχε επισκεφτεί το μουσείο Chiaramonti στο Βατικανό, ζήτησε ακρόαση με τον Πάπα κάτι που δε συνέβη φυσικά, καθώς του το αρνήθηκαν. Ο τουρίστας ξέσπασε την οργή του σε μια αρχαία προτομή, ρίχνοντάς την στο πάτωμα. Στην προσπάθειά του να διαφύγει γκρέμισε ακόμα μια προτομή.

Τα Ιταλικά ΜΜΕ άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο ο τουρίστας να πάσχει από ψυχιατρικά προβλήματα. Ο άνδρας πάντως συνελήφθη από τους υπεύθυνους του μουσείου και παραδόθηκε στις αρχές. Οι προτομές δεν έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Τα δύο γλυπτά στάλθηκαν αμέσως στο εργαστήριο για την αποκατάστασή τους.

VATICAN—Italian media outlets report an American tourist damaged two Ancient Roman busts in the Vatican Museums, today.

Witnesses say the man demanded to speak to Pope Francis, and when denied, threw the statues in response.

