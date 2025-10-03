Βαθμολογία UEFA: Εφιαλτική βραδιά για την Ελλάδα με τρεις ήττες

Με απογοήτευση για την Ελλάδα ολοκληρώθηκε η ευρωπαϊκή βραδιά, γνωρίζοντας τρεις ήττες, που προστέθηκαν σε εκείνη του Ολυμπιακού για το Champions League και επιδεινώνοντας τη θέση της στη βαθμολογία UEFA.

Ο Παναθηναϊκός ήταν ο πρώτος που μπήκε στη «μάχη», γνωρίζοντας την ήττα στο ΟΑΚΑ από τη Γκόου Αχέντ Ιγκλς. Η συνέχεια ήταν εξίσου αρνητική, με τον ΠΑΟΚ να λυγίζει απέναντι στη Θέλτα και την ΑΕΚ να ηττάται από την Τσέλιε. Η Ελλάδα παρέμεινε στην 11η θέση της ειδικής βαθμολογίας της UEFA με 38.312 βαθμούς, όμως την ίδια ώρα, οι ανταγωνίστριες χώρες κατέγραφαν σημαντικά κέρδη.

Η Τσεχία πρόσθεσε 800 βαθμούς μέσω των νικών της Πλζεν επί της Μάλμε και της Σπάρτα Πράγας κόντρα στη Σάμροκ Ρόβερς (παρά την ήττα της Σίγκμα Όλομουτς από τη Φιορεντίνα), φτάνοντας τους 41.500 βαθμούς και άνοιξε τη διαφορά από την Ελλάδα.

Στη Νορβηγία, η Μπραν επικράτησε της Ουτρέχτης, προσθέτοντας 400 βαθμούς στη συνολική συγκομιδή της χώρας.

Ωστόσο, ο μεγαλύτερος «πονοκέφαλος» για την Ελλάδα ακούει στο όνομα Πολωνία. Οι Ράκοφ, Λεχ Πόζναν και Γιαγκελόνια πέτυχαν τρεις πολύτιμες νίκες στο Conference League, ενώ η μοναδική ομάδα που δεν τα κατάφερε ήταν η Λέγκια Βαρσοβίας, η οποία ηττήθηκε από τη Σάμσουνσπορ.

Παρ’ όλα αυτά, οι Πολωνοί συγκέντρωσαν 1.500 βαθμούς μέσα σε ένα βράδυ, φτάνοντας τους 37.375…

Η βαθμολογία της UEFA:

10. Τσεχία 41.500 ( 4/5)

11. Ελλάδα 38.312 (4/5)

12. Νορβηγία 37.988 (2/5)

13. Πολωνία 37.375 (4/4)

14. Δανία 36.481 (2/4)

Τι προσφέρει η κάθε θέση:

10η

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

11-12η

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

13η-14η

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

Πηγή: novasports.gr

Φωτογραφίες αρχείο: Eurokinissi