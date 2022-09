Βασίλισσα Ελισάβετ: Υπό ιατρική παρακολούθηση – Ανησυχία για την υγεία της

Στο πλευρό της 96χρονης Βασίλισσας βρίσκονται ήδη ο Πρίγκιπας Κάρολος και η Δούκισσα της Κορνουάλης, Καμίλα, ενώ στο Μπαλμόραλ μεταβαίνει εσπευσμένα στην γιαγιά του ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ.

Οι ανησυχίες για την κατάσταση της υγείας της Βασίλισσας Ελισάβετ έχουν ενταθεί μετά και την εμφάνισή της στην πρόσφατη επίσκεψη της νέας πρωθυπουργού στο Ανάκτορο του Μπαλμόραλ στην Σκωτία.

Εκπρόσωπος του Παλατιού δήλωσε: Μετά από νέες εξετάσεις σήμερα το πρωί οι γιατροί της Αυτού Μεγαλειότητας της Βασίλισσας ανησύχησαν και αποφάσισαν να είναι διαρκώς υπό παρακολούθηση.

Πηγές από το περιβάλλον της Βασίλισσας διαβεβαιώνουν ότι η 96χρονη Μονάρχης είναι σε άνετο και προστατευμένο περιβάλλον. Επίσης, προειδοποιούν ότι είναι λανθασμένα τα όσα ακούγονται ότι η Βασίλισσα είχε ατύχημα με πτώση.

Παρόλα αυτά, από την ακύρωση της τελευταίας στιγμής σε μια τηλεδιάσκεψη που είχε προγραμματισθεί εικάζεται ότι η υγεία της είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη.

Η πρωθυπουργός της Βρετανίας Λιζ Τρας δήλωσε: Όλη η χώρα είναι εξαιρετικά ανήσυχη από τα νέα. Οι σκέψεις μου και οι σκέψεις των πολιτών σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο είναι με την Βασίλισσα και την οικογένειά της αυτές τις ώρες.

The whole country will be deeply concerned by the news from Buckingham Palace this lunchtime.

My thoughts – and the thoughts of people across our United Kingdom – are with Her Majesty The Queen and her family at this time.

— Liz Truss (@trussliz) September 8, 2022