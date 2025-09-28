Βασίλης Βλάχος: «Σκέπασε τα οπτικομετρά του» ο γνωστός έμπορος του Αγρινίου
Έκλεισε τον κύκλο του στον πάγκο του οπτικού, ο Βασίλης Βλάχος, γνωστός έμπορος του Αγρινίου και μέλος της τοπικής αγοράς για πέντε δεκαετίες.
Σε σχετική ανάρτηση ο κ. Θανάσης Βαλαώρας αναφέρει:
«Βασίλης Βλάχος. Αδελφός' μου από την ίδια μητέρα. 54 χρόνια στον πάγκο τού οπτικού. Χτες σκέπασε τα οπτικομετρά του.
Ο εμπορικός κόσμος έγινε φτωχότερος. Από σήμερα θα έχουμε περισσότερους χρόνους να τα λέμε».
Στην ίδια ανάρτηση με λόγια συγκίνησης ο πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρίνιου, κ. Σωκράτης Κωστίκογλου προσθέτει:
«Ο Βασίλης Βλάχος υπήρξε μέλος της τοπικής μας Αγοράς περισσότερο από πέντε δεκαετίες .
Σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής του διαδρομής ξεχώριζε για τη συνέπεια του και την αγάπη για τη δουλειά του .
Αγαπητός συνάδελφος και χαμηλών τόνων άνθρωπος .
Ασφαλώς η διακοπή της λειτουργίας μιας επιχείρησης μετά από πολλά χρόνια δεν είναι εύκολη απόφαση και ασφαλώς ο κάθε συνάδελφος κρίνει ο ίδιος το πότε θα πρέπει να αποχωρήσει.
Στη σημερινή εποχή οι εμπορικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις και μεγάλες δυσκολίες .
Για αυτό θα πρέπει να επιλέγουμε όλοι μας και να τις εμπιστευόμαστε και να τις στηρίζουμε .
Εύχομαι στον αγαπητό φίλο Βασίλη υγεία και κάθε καλό στη συνέχεια της ζωής του !!!»