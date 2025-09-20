Βασίλης Σώζος: Καταγγέλλει παράνομες κατασχέσεις λογαριασμών από τον Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας

Σε σοβαρές καταγγελίες προχώρησε η δημοτική παράταξη «Όραμα & Προοπτική», με επικεφαλής τον κ. Σώζο Θ. Βασίλη, σχετικά με τις πρόσφατες κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών δημοτών από τον Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας.

Σύμφωνα ανάρτηση , οι κατασχέσεις πραγματοποιήθηκαν χωρίς κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια, με αποτέλεσμα να πληγούν ακόμα και ευπαθείς ομάδες, οι οποίες –όπως τονίζεται– έχουν ιδιαίτερη ανάγκη προστασίας και στήριξης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις κατασχέσεις που έλαβαν χώρα μετά τις 2 Μαρτίου 2025 και αφορούν οφειλές έως το 2018. Η παράταξη χαρακτηρίζει τις συγκεκριμένες ενέργειες «παράνομες και καταχρηστικές», υποστηρίζοντας ότι ο Δήμος «παρανομεί απέναντι στους ίδιους του τους δημότες χωρίς έλεος».

Ο κ. Σώζος καλεί τους πολίτες να παραστούν στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο, προκειμένου –όπως αναφέρει– «να δοθεί από κοινού λύση και να αποδειχθεί ότι υπάρχει σοβαρή και δίκαιη δύναμη που θα υπερασπίζεται τα συμφέροντά τους».

Η παράταξη «Όραμα & Προοπτική» υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει να ασκεί αντιπολίτευση με «σοβαρές και σταθερές θέσεις», τονίζοντας πως «δεν την κρατάει κανένας και από πουθενά».

Αναλυτικά η ανάρτηση:

"Καλημέρα σας, τώρα που ζεσταθήκαμε ας μπούμε και στον αγώνα !!! Ο αγώνας για το «Όραμα & Προοπτική» είναι η προάσπιση των συμφερόντων των δημοτών του Δήμου μας. Ακόμα και αν χρειαστεί να τα βάλουμε με τον ίδιο τον Δήμο γιατί δήμος χωρίς δημότες δεν θα υπάρχει. Είναι γνωστό σε όλους ότι ο Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας έχει προβεί σε πολλές κατασχέσεις λογαριασμών για οφειλές προς το δημοτικό ταμείο. Κατασχέσεις που δεν είχαν κανένα κοινωνικό κριτήριο και έγιναν με τρόπο οριζόντιο απέναντι στους πολίτες μας! Δεν υπήρξε κανένα εισοδηματικό κριτήριο αλλά και καμία ευαισθησία για τις ευπαθείς ομάδες που υπάρχουν και που έχουν μεγάλη ανάγκη βοήθειας από τους διοικούντες. Το χειρότερο όμως είναι ότι οι κατασχέσεις που έγιναν μετά τις 02/03/2025 και αφορούν ποσά μέχρι το 2018 είναι ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ και καταχρηστικές! Ο Δήμος δηλαδή παρανομεί απέναντι στους ίδιους του τους Δημότες χωρίς έλεος! Σας καλούμε όλους στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο του δήμου να δώσουμε όλοι μαζί μια λύση και να καταλάβουν οι πολίτες ότι υπάρχει σοβαρή και δίκαιη δύναμη που θα τους υπερασπίζεται και θα τους προασπίζει… Το όραμα και προοπτικη είναι η μόνη άξια αντιπολίτευση του δήμου μας με σοβαρές και σταθερές θέσεις. Υ.Γ Εμάς δεν μας κρατάει κανένας και από πουθενά"!!!