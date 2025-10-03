Βασίλης Παϊτέρης: «Είμαι ο μόνος που χτίζει σπίτι παράνομα; Όλη η Ελλάδα είναι παράνομη»

Για την περιπέτεια με την σύλληψή του μίλησε ο γνωστός τραγουδιστής Βασίλης Παϊτέρης και τα χρέη του αξίας 850.000 ευρώ στο Δημόσιο.

Όπως τόνισε ο Βασίλης Παϊτέρης στην εκπομπή Power Talk με την Τατιάνα Στεφανίδου «αυτό το σπίτι, όταν το αγόρασα, είχε μέσα ένα δωμάτιο, μια κουζίνα και ένα λουτρό. Το επέκτεινα μετά γιατί δεν μας έπαιρνε, ήμασταν 10 άτομα και κοιμόμασταν οι πέντε».

«Δεν έχω κάνει τίποτα απολύτως, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Απλώς αγόρασα ένα σπίτι στην Αγία Βαρβάρα και είναι εκτός σχεδίου… Όλη η Ελλάδα αυθαίρετη είναι. Είχα μια αντιπαλότητα με τον Δήμαρχο εξαιτίας των διαφορετικών κομμάτων που υποστηρίζαμε.

Δεν με συνέλαβαν πρώτη φορά. Από το 2005 με συλλαμβάνουν διαρκώς. Έκανα τη φυλακή κοινωφελή.

Το πρώτο πρόστιμο ήταν 50.000 και έφτασε 850.000 ευρώ».

Το ‘χω γκρεμίσει μια φορά γιατί ήρθε η πολεοδομία και μου το ζήτησε, ήταν απ’ έξω. Το γκρεμίζω εγώ. Πηγαίνω στην εφορία, τελειώνουν τα λεφτά και μετά λόγω του ότι ήρθε χειμώνας και τα παιδιά κοιμόντουσαν απ’ έξω, δεν μπορούσαμε να πάμε να πληρώσουμε ξενοδοχείο, αναγκαστήκαμε και το ξαναφτιάξαμε. Πάλι χωρίς άδεια γιατί είναι εκτός σχεδίου».

«Το ξέραμε ότι δεν είναι μες στο σχέδιο αλλά η ανάγκη σε κάνει να το κάνεις. Η ανάγκη. Είμαι από τους ανθρώπους που δεν μ’ αρέσουν τα χρήματα, τα λεφτά δεν μ’ αρέσουν, γιατί πιστεύω ότι θα τελειώσω και είμαι με ημερομηνία λήξης», τόνισε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά στην πισίνα στο αυθαίρετο «παλάτι» στην Αγία Βαρβάρα, ο ίδιος υποστήριξε: «Έφτιαξα την πισίνα για να κάνουν μπάνιο τα παιδιά. Η θάλασσα είναι μακριά. Δεν λέγεται πισίνα όταν είναι 1×2».

