Βασίλης Μπισμπίκης: Τον αναζητούσε η Αστυνομία γιατί προκάλεσε φθορές σε 10 αυτοκίνητα και εγκατέλειψε το σημείο

Στην αστυνομία παρουσιάστηκε ο Βασίλης Μπισμπίκης ο οποίος αναζητούνταν καθώς ο ηθοποιός φέρεται το βράδυ της Παρασκευής (26/9) να προκάλεσε ζημιές σε δέκα σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη με το όχημά του και τελικά χτύπησε σε τοίχο, όπου και εγκατέλειψε και το δικό του αυτοκίνητο, ένα Ford Raptor που επίσης έχει πρακτικά καταστραφεί.

Πάντως, το αυτοκίνητο του ηθοποιού είναι σε διαδικασία κατάσχεσης, ενώ αναμένεται η σύλληψή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηθοποιός, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, φέρεται να προσέκρουσε με το αυτοκίνητό του σε παρκαρισμένα οχήματα.

Μετά το περιστατικό έγιναν καταγγελίες στην ΕΛ.ΑΣ. με αποτέλεσμα ο κ. Μπισμπίκης να αναζητηθεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι ο ηθοποιός να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Να σημειωθεί ότι με βάση τον νέο Ποινικό Κώδικα, η πρόκληση ζημιών και η εγκατάλειψη του σημείου συνιστούν πλημμέλημα.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο ηθοποιός ενημερώθηκε για τις συνέπειες της συμπεριφοράς του και τελικά παρουσιάστηκε στη Τροχαία προκειμένου να δώσει εξηγήσεις

Στη φωτογραφία ένα από τα αυτοκίνητα που σάρωσε ο Βασίλης Μπισμπίκης:

